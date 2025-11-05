María Pérez opta a la gloria atlética

La granadina María Pérez sigue recibiendo buenas noticias tras convertirse en la gran estrella del atletismo español con sendos oros en 20 km y en 35 km marcha en los pasados Mundiales al aire libre que se disputaron en Tokio.

Campeona europea en 2018 (20km) y oro olímpico en el relevo junto al retirado Álvaro Martín en París más su plata individual en 20, la discípula de Jacinto Garzón es una de las seis candidatas nominadas por World Athletics en la batalla por ser elegida ‘Atleta del Año’.

Eso sí, sus rivales son de aúpa: la neerlandesa Femke Bol, las estadounidenses Melissa Jefferson-Wooden y Sydney McLaughlin-Levrone, la keniana Faith Kipyegon y la otra gran favorita, su compatriota Beatrice Chebet con sus oros en el Estadio Nacional toquiota en 10.000 y en 5.000 (derrotó a Kipyegon).

"Los Atletas del Año en cada categoría, así como los ganadores absolutos, se darán a conocer en una ceremonia que tendrá lugar en Mónaco el domingo 30 de noviembre como parte de los Premios Mundiales de Atletismo 2025", señaló World Athletics en una nota de prensa.