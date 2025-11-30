María Pérez, la felicidad dorada y sus nuevos planes de futuro: "Solo los 20 km"

María Pérez es la mejor atleta femenina española de la historia. Con cuatro títulos mundiales (dos en 20 km marcha y otros dos en 35), uno Europeo en la distancia corta, una plata en 20 km en los Juegos de París y el histórico oro en el relevo junto a Álvaro Martín, su palmarés sigue creciendo mientras ella se comporta con la misma naturalidad.

De hecho, SPORT premió su calidad humana el pasado 19 de noviembre en Madrid al concederle el Premio Valores Extraordinario en la Gala Valores que tuvo lugar en la sede del Comité Olímpico Español con su presidente Alejandro Blanco encabezando la nómina de asistentes.

Aprovechando la cita, la granadina atendió a SPORT para analizar aquel gran gesto con su amiga Antonella Palmisano en los Mundiales de Tokio el pasado septiembre, el sueño olímpico que perseguirá en 2028 en Los Ángeles y un cambio de planes: no doblará más veces y se centrará en la media maratón de marcha (nueva distancia que toma el testigo del histórico 20 km en un lamentable vaivén con esta disciplina).

Este premio es algo diferente, ¿no? No es por sus grandes méritos deportivos, sino por su deportividad...

Yo no doy tanto valor a lo que hice. La última vez que me premiaron en la Gala Valores lo recogí con Álvaro Martín y lo echo mucho de menos. Se me premia la naturalidad, pero yo soy así. Es uno de los valores que hay que aportar a la sociedad en estos tiempos tan revueltos: ser menos egoísta y mirar más por los demás.

María Pérez fue una de las estrellas en la Gala Valores de SPORT / VALENTÍ ENRICH / DANI BARBEITO

En el momento en que lo hizo no imaginó que tendría tanta repercusión, ¿verdad?

Claro que no. Yo estaba en el control antidopaje, no había cogido apenas el móvil y recuerdo que me dijo Paloma (Monreal, jefa de prensa de la Federación Española): 'Te has hecho otra vez famosa por el abrazo'. Y le dije: '¿Qué abrazo?'. Es que aparte de mi rival, es mi amiga y yo no sabía ni que me estaban grabando.

¿Qué recuerda de ese momento?

La vi pálida y le dije que se sentara. Corrí a por una botella, a por una toalla y pensé: 'Joder, María, tienes que cuidarla'. Ella entró en mi 'juego' de doblar, que nunca lo había hecho. De hecho, la noche previa le escribí un mensaje: 'Tranquila, que voy a cuidar de ti'. Es algo que hago siempre con la gente a la que quiero.

"Salió ese lado de María que fuera del deporte muy pocos conocen"

Vamos, que no se imaginaba nada de esto...

Yo no soy así, no lo hice buscando nada a cambio. Fíjate que en ningún momento me di cuenta de que las cámaras estaban allí. Bueno, pues salió ese lado de María que fuera del deporte muy pocos conocen.

¿Está más orgullosa de la admiración o del respeto que se ha ganado en el atletismo?

Creo que un poco de esa admiración que tú dices, porque yo soy la primera que respeta a mis rivales y a mis compañeros. El respeto es algo que doy por hecho.

María Pérez, con los dos oros que logró en Tokio'25 / EFE

¿Le sorprendió su rendimiento deportivo en Tokio?

Sí, sobre todo en el 20. No recuerdo en qué kilómetro vi que Antonella ya no estaba y me tenían acorralada entre las seis que quedaban. Ahí me dije: ¡'Tienes que salir de aquí'! Tenía que aguantar a Alegna (González, mexicana) y a la china (Yang Jiayu). Después, vi que Antonella estaba con Jacinto (Garzón, su entrenador) en el avituallamiento de España y le dije: '¿Qué ha pasado?'. A partir de ahí lo único que pensé fue: 'Por las dos y por nuestras familias, tengo que terminar'. Que yo también iba muy mal, ¿eh?

Uno de los momentos del Mundial fue cuando en los 35 km se 'picó' con el subcampeón Caio Bonfim...

Tampoco es para tanto. No sabía que íbamos a ese ritmo y quizá lo pagué en el 20, pero yo intento que la gente se acerque a la marcha y vean que competir hombre contra mujer puede ser atractivo. No nos ayudamos. De hecho, él se iba picando conmigo y me dicen que quizá gracias a eso pilló al japonés (Hayato Katsuki) y ganó la plata. Quizá entre los dos hicimos mejor una disciplina que necesita más tecnología y ser más atractiva. Yo intento siempre arriesgar e ir hacia adelante. Me gusta dar ese espectáculo para que los medios, lo transmitáis y para que los que están en casa puedan disfrutarlo.

!A partir de ahora competiré mucho menos y no voy a doblar más"

Tengo una teoría. En Budapest'23 marchó lesionada, después llegó de manera milagrosa a los Juegos tras su fractura de sacro y allí en Tokio sí disfrutó de verdad. ¿Me la compra?

En parte. Fue una carrera contra el reloj para llegar al Mundial y, sobre todo, a los Juegos. Pero fíjate, lo pasé mejor en el 20, porque no respiré hasta llegar a meta. Me di un golpe en el pecho y me fui al suelo, porque me faltaba el aire. En el 35 sufrí muchísimo, pero lo del 20 fue como... ¡lo he vuelto a hacer! Y no era fácil, porque empezamos con la distancia larga (35 km) y nadie sabe que en esos tres días hasta el 20 tuve una pequeña lesión por la deshidratación del esfuerzo en el 35. Ha llegado el momento de descansar un poco.

Después de tres años sin parar, el año que viene sólo hará el Europeo de Birmingham, ¿verdad?

No he parado desde 2022, que hice el Europeo (Múnich) y el Mundial (Eugene). Son cuatro temporadas seguidas, doblando en tres. No he disfrutado ni un Mundial ni un Europeo, ni de los Juegos... ¡No sé qué es eso! Me preguntaban que cómo celebraría el primer oro y yo decía... '¡Me voy al hotel a descansar!' A partir de ahora competiré mucho menos y no 'doblaré' más. Además, en el Europeo de Birmingham no se puede, porque toda la marcha es el mismo día. Y me voy a centrar en mi sueño, la distancia olímpica, que será ahora una media maratón. Esa prueba será mi objetivo en Birmingham, en el Mundial de 2027 en Pekín y en esos Juegos de Los Ángeles en 2028.

María Pérez, en la Gala Valores de SPORT con Ainhoa Moll, Directora Editorial de Prensa Ibérica / VALENTÍ ENRICH / DANI BARBEITO

¿Tiene marcado el oro olímpico individual tras ganarlo con Álvaro Martín en el relevo en París?

Es lo único que me falta. Si lo consigo, muy bien. Y si no, también seré la mujer más feliz, porque el mejor oro olímpico es el que conseguí con mi amigo Álvaro, que me enteré al mes siguiente de que se retiraba el 8 de septiembre (Día de Extremadura). Ese oro fue el mejor regalo que nos hemos podido hacer el uno al otro.

Usted se retirará marchando, pero... ¿qué me dice de Sofía Santacreu y de Aldara Meilán?

La marcha estará en buenas manos se vaya quien se vaya. En hombres se retiró Álvaro, pero está Paul (McGrath), sigue Miguel Ángel (López) y tenemos a Dani Chamosa y a su hermana Antía, que están ahora con Jacinto (Garzón, su entrenador). Y está Sofía, que estuvo en el Mundial y Paloma escribió que le dijo: 'Ojalá pueda alcanzar algún día lo que ha logrado María'. Igual no me ves tanto como a otros en los medios dando guerra por la marcha, porque yo soy más de hacer las cosas y ser más callada de puertas afuera.

"Tanto que dicen que apoyan a la marcha, que lo demuestren y la apoyen de verdad"

¿Están solos los marchadores?

Yo espero que en 2029 me demuestren que apoyan a la marcha española a nivel internacional y que luchan para que siga en el calendario en Juegos, en Mundiales y en todos los Campeonatos. Yo ya lo tengo todo y ahora es mi objetivo. Tanto que dicen que apoyan a la marcha, que lo demuestren y la apoyen de verdad.

Aquella niña de Orce que empezó a hacer marcha, ¿qué es lo más grande que ha conseguido?

Si me hubiesen dicho entonces que conseguiría todo esto, me habría reído. Habría dicho, 'Me estás vacilando, que vivo en un pueblo de 800 habitantes al norte de Granada con menos recursos que ninguno'. Siempre se puede. Me quedo con que tengo algo en vida que muy pocos consiguen: que el 'cole' en el que estudié y al que van mis primos lleve el nombre de María Pérez García. Y con el regalo más grande que me han hecho: ser Reina Maga de la Navidad en Granada y ver la ilusión de todos, sobre todo en los hospitales y en esos padres emocionados. Para mí, que me encanta la Navidad, fue un regalo inolvidable.