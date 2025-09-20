María Pérez, a la altura de Bolt y preocupada por su vecino: "Siento que te despertaran a los niños"

María Pérez ya es historia. La atleta española escribió su nombre en letras doradas en la historia de los mundiales tras conseguir el doblete con el oro en la prueba de los 20 km marcha. Siete días después de su primer oro, la granadina se pone a la altura de Bolt, Lewis y Mo Farah, los únicos en la historia en conseguir un doble oro en una cita mundialista.

Una victoria muy celebrada para ella y para toda su familia, que desde su casa dieron rienda suelta a la alegría tras un nuevo triunfo histórico. Así lo explicó ella misma, quien tuvo tiempo incluso de pedir perdón a su vecino Miguel, en un mensaje que demuestra una vez más la personalidad cercana y familiar de María, que ni un doble oro mundial le hacen perder.

"Miguel, siento que te despertaran a los niños... Estáis todos invitados a una fiesta" explicó la granadina en la zona mixta pocos minutos después de su triunfo.

OBJETIVO, LA 2028

Después de este éxito rotundo en Tokio, su cabeza y su mente ya miran hacía los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. "Ahora mi sueño sería un oro individual en una prueba de los Juegos. Los sueños deben continuar".

Ese quizá sea un punto de inflexión en su carrera. O no. El destino nunca se sabe pero lo que sí tiene claro María Pérez es que quiere ser madre.

"En 2032 tendría 36 años y quiero ser madre. Ese es el punto de inflexión para las mujeres y en mi deporte es difícil compaginar maternidad y atletismo. Se podría, pero no creo que la vida que yo llevo ahora se la pueda dar a un niño de subir a Sierra Nevada y darle estrés. No sé si me retiraré en 2030, 2031 o 2032", dijo el año pasado a EFE la marchadora.

Mientras llega ese momento, España puede presumir de tener a una excepcional atleta que, a todos los competiciones que va, siempre deja huella y sigue dando éxitos al país. Su huella será eterna.