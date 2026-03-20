La 'marea amarilla' del Jaén Paraíso Interior echa al flamante líder de la liga

No se puede hablar de sorpresas cuando se trata del Jaén Paraíso Interior, el equipo que dirige Dani Rodríguez y que sigue adelante con su particular historia de amor con la Copa de España. Espoleados por una afición que tiñó de amarillo el Palacio de los Deportes de Granada, los tricampeones se cargaron (1-4) al líder liguero. Enorme decepción para ElPozo Murcia.

ElPozo Murcia Costa Cálida - Jaén Paraíso Interior (fútbol sala, Copa de España), 19/03/2026 COPA DE ESPAÑA ELP 1 4 JAE Alineaciones ELPOZO MURCIA COSTA CÁLIDA, 1 (1+0): Edu Sousa (p.), Bebe, Gadeia, Marcel, Rafa Santos -cinco inicial-, Ricardo (1), David Álvarez, Adri Rivera, César, Ligeiro, Dener y Andrés Meseguer. JAÉN PARAÍSO INTERIOR, 4 (1+3): Espindola (p.), Joao Vitor, Dani Zurdo (1), Miguel, Alan Brandi (1) -cinco inicial-, Mati Rosa (1), Power, Eloy Rojas (1), Esteban, Nando, Rikelme, Lemine y Binho.

Su rival en las semifinales del próximo sábado será Movistar Inter, que sacó a pasear ese modo huracanado que lo caracteriza cuando las cosas les empiezan a salir para dejar en la cuneta en el primer duelo de cuartos de final al Jimbee Cartagena (8-3), campeón de las dos últimas ligas y clasificado para la Final a Cuatro de la Champions League.

Este viernes se disputarán los dos últimos cuartos de final por la otra parte del cuadro. El Barça cerrará esta primera ronda a las 21.30 horas contra el Viña Albali Valdepeñas y el tricampeón europeo Illes Balears Palma Futsal luchará contra su maldición doméstica (ningún título nacional) contra la revelación de la temporada, el Quesos El Hidalgo Manzanares de Juanlu Alonso.

Rafa Santos no vio puerta en los cuartos de final / RFEF

En su regreso a Granada tres años después de ganar su tercera Copa de España con un triunfo contra Inter (3-1) tras los títulos logrados en 2015 (6-4 al Barça de Marc Carmona) y en 2018 (4-3 a los interistas), el conjunto andaluz volvió a exhibir que se agarra a la pista como nadie. Con una defensa intensa y extraordinaria, fueron desmontando la fábrica de recursos de Josan González.

Los primeros compases fueron espesos, hasta que abrió el marcador con el 0-1 a los ocho minutos el talento del internacional español Dani Zurdo (se perdió el Europeo por una lesión en el último momento). Sin embargo, los 3.500 aficionados 'amarillos' dejaron de festejar de inmediato con el 1-1 de otro internacional español, Ricardo.

Desde ahí hasta el descanso, el partido se convirtió en una batalla táctica en la que ambos equipos prefirieron no cometer errores a arriesgarse a recibir un gol, unos temores que aumentaron a medida que se acercaba el descanso. Además, Edu Sousa y Epindola respondieron con acierto y el marcador no se movió hasta bien entrado el segundo acto.

El Jaén Paraíso Interior vivió una fiesta en Granada / RFEF

Dani Zurdo y Eloy Rojas avisaron a un rival que se plantó con cuatro faltas y abusó de los envíos largos para un Rafa Santos muy solo, como un islote. Gadeia y Ligeiro respondieron antes del inicio del fin para los murcianos, que empezó con el especialista Alan Brandi anotando el 1-2 en uno de esos rechaces que no se le escapan. El hispanoargentino siempre está en el sitio perfecto.

Espindola evitó el empate de Gadeia y el partido se convirtió en una sucesión de idas y vueltas en la que reinó el Jaén Paraíso Interior. Lemine dejó en corto una banda para que Eloy Rojas fusilase a Edu en el 1-3 (35') y el argentino Mati Rosa sentenció con el 1-4 un par de minutos después de que ElPozo atacase con cinco. Alegría amarilla y palo muy duro para ElPozo.