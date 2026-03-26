Marcos Llorente defiende el uso de las gafas rojas y estalla: "Esto no es natural ni saludable para nadie"

Marcos Llorente vuelve a generar debate con su visión sobre la salud y el estilo de vida en una reciente entrevista que ha concedido al Diario SPORT.

El jugador del Atlético de Madrid, conocido por su estricta rutina física y nutricional, lanzó una reflexión contundente: "Esta vida nos está llevando a lo artificial, que creo que no es lo correcto y que no es lo saludable."

Para él, lo artificial está en todas partes, incluso en algo tan cotidiano como la iluminación de una entrevista.

La luz artificial, el enemigo silencioso

Cuando le preguntan qué considera artificial, Llorente señala directamente el foco que tiene delante: "Pues la luz que me tienes puesta aquí, por ejemplo."

No dice que le moleste, pero sí explica que necesita ponerse gafas especiales para compensarla. Según él, el problema no es un momento puntual, sino vivir expuesto a este tipo de luz constantemente: "Esto no es natural, ni es bueno, ni saludable para ti ni para mí."

"Si esto te da por la noche, tu cerebro y tu cuerpo no entienden de relojes… Se cree que es mediodía y te tienes que ir a dormir."

Llorente defiende el uso de gafas rojas por la noche para bloquear el "pico de azul" que, según explica, altera los ritmos circadianos.

El sol, un aliado malinterpretado

El jugador también critica la relación que mucha gente tiene con el sol.

Para él, el problema no es la exposición solar, sino la falta de hábito: "Si te pasas todo el año sin ver el sol y sales la primera semana de agosto 7 horas en la playa… ¿De quién es culpa? ¿Del sol, que lleva toda la vida ahí arriba?"

Llorente compara esta situación con el deporte: "Es como si no entrenas en todo el año y en agosto te metes 200 kilos en sentadilla y te rompes las rodillas. ¿Es culpa del ejercicio? ¿O tuya?"

Su mensaje e ideología es clara, el sol no es el enemigo, sino la falta de adaptación progresiva.

Una filosofía que divide

Las declaraciones de Llorente vuelven a abrir el debate sobre los límites entre la ciencia, el bienestar y las tendencias de salud extremas. Para algunos, su enfoque es inspirador; para otros, una visión exagerada y poco realista.

Lo que está claro es que el futbolista no deja indiferente a nadie cuando habla de cómo entiende el cuerpo, la naturaleza y la vida moderna.