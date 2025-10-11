Marco Penge mete la directa en el Open de España y Jon Rahm se descuelga

El Open de España vivió una tercera jornada determinante, la conocida como del ‘moving day’ y el que sacó más provecho en otra gran jornada de golf fue el joven jugador inglés, Marco Penge, que jugó una vuelta soberbia en el Club de Campo Villa de Madrid (-7), para tomar el mando del torneo, con un total de 197 golpes (-16).

Penge, tercero en la ‘Race to Dubai’ y en su segundo año en el DP World Tour donde ya ha sumado dos victorias esta temporada, jugó el campo madrileño con espectaculares ‘bombas’ desde el tee de salida, y aprovechando sus opciones en los difíciles greens, para sacar una vuelta este sábado de 64 golpes, a uno del record del campo.

Un resultado que abrió claramente brecha sobre el resto de perseguidores, aunque el suizo Girrbach, con un birdie en el 18, dejaba la renta del inglés en solo cuatro golpes, por lo que la victoria no está, ni mucho menos, cerrada. En la tercera plaza, dos rivales temibles para Penge como el norteamericano Patrick Reed y su compatriota Daniel Brown, ambos con -11.

Mal día para Rahm

El vasco Jon Rahm, que había recuperado sus mejores sensaciones el viernes, vivió una mala jornada el sábado, justo cuando necesitaba firmar una gran vuelta para meterse en la lucha por el que sería su cuarto Open de España.

Rahm acabó bastante fustrado por no haber podido firmar una buena tercera vuelta en Madrid / SERGIO PÉREZ / EFE

Pero el de Barrika no estuvo nada afortunado, con demasiados altibajos, errático desde el tee y sin demasiada puntería en sus tiros a green que no le permitían recortar golpes al campo. Arrancó con bogey, mientras lograba un eagle en el par cinco que le abría las esperanzas, para firmar un nuevo bogey en el cinco.

Su mejor racha llegó del seis al ocho donde acumulaba tres birdies consecutivos que lo volvían a relanzar en su vuelta. Aunque el varapalo llegó en el par 3 del hoyo 11 donde un doble bogey le hizo mucho daño y ya no remontó el vuelo, cometiendo un nuevo bogey en el 16, para una vuelta de par (71) insuficiente para luchar por el torneo y acabar en el puesto 28 junto a Luis Masaveu.

El barcelonés David Puig, el mejor clasificado español junto a Ángel Ayora, undécimo / SERGIO PÉREZ / EFE

"Un campo complicado"

"El campo está complicado, se pueden hacer pocas pero el campo no perdona si fallas un golpe", decía Rahm. "Ganar es complicado, aunque espero acabar el Open de España con un buen resultado", dijo el vasco, resignado por esa buena tan pobre para lo que está acostumbrado.

Mejor le fueron las cosas para el barcelonés David Puig, que con vuelta de 67 golpes (-4) para un total de -8, ascendía posiciones al undécimo puesto, acompañado del malagueño Ángel Ayora, los dos españoles mejor situados en la clasificación, en el puesto undécimo, aunque lejos de Penge, y con prácticamente opciones nulas de llevarse este Open de España.

Sergio García firmó su mejor vuelta en Madrid, aunque lejos de la cabeza / SERGIO PÉREZ / EFE

Buena ronda del castellonense Sergio García, que completaba su mejor ronda de juego con 69 golpes (-2), y ocupaba el puesto 34 junto a Nacho Elvira.