Dos golazos de Marc Reyné conducen a los Redsticks a la segunda fase del Mundial

Día redondo para España en el Belfius Hockey Arena. Tras la victoria de la selección femenina ante Nueva Zelanda (0-3) que clasificó a las de Carlos García Cuenca para la segunda fase del Mundial femenino, la selección masculina que dirige Max Caldes también estará en la fase decisiva del Mundial masculino (se disputan simultáneamente) gracias a una victoria muy trabajada por 1-3 frente a Irlanda.

Irlanda - España (hockey hierba, Mundial masculino), 20/08/2026 MUNDIAL MASCULINO IRL 1 3 ESP Alineaciones IRLANDA, 1 (0+1+0+0): Jamie Carr (p.), Luke Witherow, John McKee, Kyle Marshall, Sean Murray, Peter McKibbin, Jeremy Duncan, Lee Cole (1 p.s.), Louis Rowe, Fergus Gibson, Alistair Empey -once inicial-, Matthew Nelson, Mark McNellis, Benjamin Walker, Jonathan Lynch, Peter Brown y Sam Hyland ESPAÑA, 3 (1+0+0+2): Luis Calzado (p.), Alejandro Alonso, Jordi Bonastre, Xavier Gispert, Marc Recasens, Borja Lacalle, 'Chefo' Basterra, Gerard Clapés, Marc Miralles, Pepe Cunill, Bruno Font -once inicial-, Rafael Vilallonga, Marc Reyné (2, 1 p.c.), Pol Cabré Verdiel, Marc Vizcaíno, Iñaki Zaldua y Nico Álvarez (1).

Los Redsticks encaraban el duelo en una situación muy complicada por un criterio bastante arbitrario. Con Australia primera de grupo con siete puntos, españoles e irlandeses llegaban empatados con tres y ambos con +1 en el goal-average general, pero los insulares habían marcado cinco goles por tres de sus rivales. Es decir, que era ganar o despedirse de la lucha por las medallas.

Sin apenas tiempo para rumiar este importante triunfo, los españoles se jugarán casi todas sus opciones de pasar a semifinales este viernes a las 20.30 horas frente a Alemania, que sumó siete puntos en la primera fase y pasa con tres. Los de Max Caldas no tienen puntos por la polémica derrota contra Australia y no podrán fallar tampoco el domingo contra la coanfitriona Bélgica.

Marc Miralles disputó su partido número 151 con los Redsticks / HOCKEY ESPAÑA

España salió decidida a imponer su ley en un partido sin red y, tras una buena llegada irlandesa, el primer penalti córner favorable se saldó sin consecuencias con un disparo desviado. En esa fase de dominio alterno, Pol Cabré realizó un centro chut al paso por el 8' que rebotó en un rival y permitió marcar el 0-1 a Nico Álvarez... a la segunda y tras revolverse. Ahí Marc Reyné tuvo el segundo en su stick, pero no encontró portería.

Borja Lacalle provocó un penalti córner en la recta final del primer tiempo, pero Lee Cole repelió sobre la línea de gol el remate del 'Chefo' Basterra. El segundo cuarto empezó fatal, ya que una revisión por un posible penalti stroke en contra se saldó con un penalti córner que sí acabó en 'stroke'. Sin merecerlo por juego, los irlandeses empataron en el 18' al no desaprovechar esa gran oportunidad Lee Cole (1-1).

Los españoles tardaron en recuperar sus constantes vitales y por fin lo consiguieron en el tercer cuarto, que se saldó sin goles y con un enorme susto de Jonathan Lynch que salvó a tiempo un seguro Luis Calzado. Y en el último cuarto, en los 15 minutos decisivos, los Redsticks dieron otro paso adelante para demostrar que quieren hacer algo grande en este Mundial.

España irá a por todas en la segunda fase / HOCKEY ESPAÑA

Fue clave el cuarto penalti córner en el 47', ya que la bola salió rebotada tras el rechace con el cuerpo de Jeremy Duncan y ahí emergió Marc Reyné para lanzarse y marcar con un golpe de stick de arriba a abajo y firmar el 1-2. Pudieron empatar los irlandeses, pero Reyné acabó con los temores anotando el 1-3 definitivo de manera espectacular, con un control, un quiebro y un misil a la media vuelta.

"Empezamos muy bien, ganando 1-0 y jugando bien, pero en el segundo dejamos de hacer las cosas que nos hacen fuertes. De repente nos hacen un gol y nos hizo sentir una sensación de ahogo. Hablamos en la media parte que quedaba mucho partido. Que había que picar piedra e ir paso a paso. Pasamos a la segunda ronda y vamos a por más", comentó el seleccionador, Max Caldas, mejor entrenador del mundo en 2025.