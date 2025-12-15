La Maratón de Barcelona supera los 30.000 inscritos por primera vez en su historia

La Zurich Maratón Barcelona, que se celebrará el próximo 15 de marzo, ha superado los 30.000 corredores inscritos por primera vez en su historia, según ha anunciado este lunes la organización de la prueba.

Cuando faltan tres meses para la celebración de la carrera, esta cifra histórica anticipa que probablemente se alcanzarán los 32.000 dorsales vendidos, el límite máximo de participantes fijado para esta edición.

Estos más de 30.000 inscritos sitúa a Barcelona entre las cinco maratones más populares de Europa -junto a las de Londres, París, Berlín y Valencia- y confirman la evolución popular de la carrera durante la última década.

Pero la progresión de la maratón barcelonesa no se limita únicamente al volumen total de participantes, ya que la participación femenina continua creciendo y supera ya el 30% del total de inscritos.

Y la dimensión global del evento se refleja también en su diversidad: dos tercios de los corredores provienen del extranjero, representando a más de cien países, lo que representa un impacto económico muy relevante en la capital catalana.