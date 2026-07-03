Manuel Elvira y Sebastián García tiran del golf español en Múnich y se meten en la pelea tras la segunda jornada

La segunda jornada del BMW International Open, prueba del DP World Tour que se disputa en el Golfclub München Eichenried, dejó un balance positivo para la representación española, con Manuel Elvira y Sebastián García como principal referencia al situarse en el grupo de aspirantes al título tras completar los primeros 36 hoyos.

El cántabro firmó una sólida vuelta de 69 golpes, que unida a los 67 del jueves le permitió alcanzar los ocho golpes bajo par y cerrar la jornada empatado en la novena posición provisional, a solo tres impactos del lider en solitario, el sudafricano Hennie Du Plessis (-11) y a dos del mexicano Carlos Ortiz, el sudafricano Malcolm Hollick, y el inglés Jack Senior, los tres con -10.

Además de Elvira, se metió en esas primeras posiciones Sebastián García, gracias a una vuelta este sábado de 69 golpes (-3). Varios jugadores lograron mantenerse con opciones de disputar el fin de semana gracias a vueltas consistentes, mientras que otros no encontraron continuidad en un recorrido que volvió a premiar el juego agresivo y la precisión desde el tee.

Sebastián Garcíatambién estará el fin de semana y en los primeros puestos del BMW International Open / DPWT

Chacarra y Ayora se quedan fuera

Entre los nombres llamados a pelear por las primeras posiciones figuraban Ángel Ayora y Eugenio López-Chacarra, que llegaban a Múnich en un gran momento de forma tras sus recientes resultados en el circuito europeo. Sin embargo, el malagueño no lograba pasar el corte después de una tarjeta de 71 golpes y tampoco el madrileño (-3).

La parte alta del torneo presenta un escenario muy igualado. Ortiz confirmó su regularidad con una segunda tarjeta consecutiva de 67 golpes, mientras que Hollick mantuvo el nivel mostrado en la primera ronda para sirtuarse en la parte alta con diez bajo par. El liderato en solitario es para el sudafricano Hennie Du Plessis, con un total de -11después de una vuelta este viernes de 69 golpes (-3).

También estarán el fin de semana en Múnich, Nacho Elvira, vigesimoséptimo (-6), Alejandro del Rey, en el puesto 39 (-5) y también se ha metido en el corte el barcelonés Quim Vidal, en el puesto 50 (-4).