Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Cuadro MundialJódarLamine YamalVíctor ValdésPartidos Mundial hoyArgentina - Cabo VerdeCortes de tráfico Barcelona Tour de FranciaAustralia - EgiptoVídeo hermano LamineXabi AlonsoMercado Fichajes hoyMundial 2026Cuándo juega EspañaEspaña - PortugalMáximos goleadores EspañaGoleadores Mundial 2026Alemania - EspañaUTMB Val D'Aran 2026 directoOyarzabalGonzalo BernardosPedro PorroConductoresLey de Propiedad HorizontalEtapas Tour de FranciaCalendario partidos gratis Mundial 2026Noticias BarçaCalendario Mundial 2026Equipos Mundial 2026Calculadora MundialGraviteo
instagramlinkedin

GOLF

Manuel Elvira y Sebastián García tiran del golf español en Múnich y se meten en la pelea tras la segunda jornada

Ocupan la novena posición provisional en el torneo del DP World Tour (-8), a tres impactos del líder en solitario en Múnich, Hennie Du Plessis (-11)

Manuel Elvira busca su primera victoria en el DP World Tour y luchará por ella en Múnich el fin de semana

Manuel Elvira busca su primera victoria en el DP World Tour y luchará por ella en Múnich el fin de semana / DPWT

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Ramon Palomar

Ramon Palomar

La segunda jornada del BMW International Open, prueba del DP World Tour que se disputa en el Golfclub München Eichenried, dejó un balance positivo para la representación española, con Manuel Elvira y Sebastián García como principal referencia al situarse en el grupo de aspirantes al título tras completar los primeros 36 hoyos.

El cántabro firmó una sólida vuelta de 69 golpes, que unida a los 67 del jueves le permitió alcanzar los ocho golpes bajo par y cerrar la jornada empatado en la novena posición provisional, a solo tres impactos del lider en solitario, el sudafricano Hennie Du Plessis (-11) y a dos del mexicano Carlos Ortiz, el sudafricano Malcolm Hollick, y el inglés Jack Senior, los tres con -10.

Además de Elvira, se metió en esas primeras posiciones Sebastián García, gracias a una vuelta este sábado de 69 golpes (-3). Varios jugadores lograron mantenerse con opciones de disputar el fin de semana gracias a vueltas consistentes, mientras que otros no encontraron continuidad en un recorrido que volvió a premiar el juego agresivo y la precisión desde el tee.

Sebastián Garcíatambién estará el fin de semana y en los primeros puestos del BMW International Open

Sebastián Garcíatambién estará el fin de semana y en los primeros puestos del BMW International Open / DPWT

Chacarra y Ayora se quedan fuera

Entre los nombres llamados a pelear por las primeras posiciones figuraban Ángel Ayora y Eugenio López-Chacarra, que llegaban a Múnich en un gran momento de forma tras sus recientes resultados en el circuito europeo. Sin embargo, el malagueño no lograba pasar el corte después de una tarjeta de 71 golpes y tampoco el madrileño (-3).

La parte alta del torneo presenta un escenario muy igualado. Ortiz confirmó su regularidad con una segunda tarjeta consecutiva de 67 golpes, mientras que Hollick mantuvo el nivel mostrado en la primera ronda para sirtuarse en la parte alta con diez bajo par. El liderato en solitario es para el sudafricano Hennie Du Plessis, con un total de -11después de una vuelta este viernes de 69 golpes (-3).

También estarán el fin de semana en Múnich, Nacho Elvira, vigesimoséptimo (-6), Alejandro del Rey, en el puesto 39 (-5) y también se ha metido en el corte el barcelonés Quim Vidal, en el puesto 50 (-4).

Noticias relacionadas y más

TEMAS

Añádenos en Google
  1. Súperoferta del Bayern para intentar convencer a Olise en medio de las dudas
  2. El Barça, cerca de cobrar un pastizal por Sergiño Dest
  3. El Atlético piensa en Greenwood para sustituir a Julián Álvarez
  4. Lamine Yamal, sobre su infancia: 'Mi madre me tuvo con 16 años, eso sí que es presión de verdad. Mi padre tuvo que ir a coger cosas a la calle para poder traer comida a casa
  5. El Barça pone a Koundé en el mercado y habría ajustado el precio
  6. Se activa la nueva cláusula de Jan Virgili: oportunidad para el Barça
  7. España - Austria, en directo hoy: partido de dieciseisavos de final del Mundial 2026
  8. El Barça tienta a Javi Guerra con un contrato a largo plazo

Manuel Elvira y Sebastián García tiran del golf español en Múnich y se meten en la pelea tras la segunda jornada

Manuel Elvira y Sebastián García tiran del golf español en Múnich y se meten en la pelea tras la segunda jornada

Así está el cuadro del Mundial 2026 en octavos: ya conocemos el camino de España para la final

Así está el cuadro del Mundial 2026 en octavos: ya conocemos el camino de España para la final

Teresa Messía, psicóloga deportiva, sobre Rafa Nadal: "En la dificultad es donde construirás tu carácter, ahí es donde más confianza ganarás en ti"

Teresa Messía, psicóloga deportiva, sobre Rafa Nadal: "En la dificultad es donde construirás tu carácter, ahí es donde más confianza ganarás en ti"

Ferran, Llorente y Pubill tomando el sol antes del entrenamiento con la Roja

Mahrez anuncia su retirada tras la eliminación en el Mundial

David Aznar y el último baile de una generación: “No venimos a ganar este torneo, lo venimos a ganar juntas”

David Aznar y el último baile de una generación: “No venimos a ganar este torneo, lo venimos a ganar juntas”

Davidovich va como un tiro: a octavos de Wimbledon sin perder ni un set

Davidovich va como un tiro: a octavos de Wimbledon sin perder ni un set

El Tour se blinda ante la ola de calor: se podrán cancelar etapas en caso de alerta roja

El Tour se blinda ante la ola de calor: se podrán cancelar etapas en caso de alerta roja