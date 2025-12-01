'Manguelo', la perla de las MMA que persigue el cinturón de WAR: "Vivo la vida que siempre soñé"

A unos días de su tercer combate profesional, Miguel “Manguelo” Navarro (2-0) atiende a SPORT en plena recta final antes de subirse a la jaula en WAR 8, donde se enfrentará al belga Anthony Lambrechts (2-0). Con dos sumisiones en sus dos primeras apariciones como profesional, el alicantino de 23 años llega en el mejor momento de su carrera: física y mentalmente afilado, con un campamento “de nivel super profesional” y con la mirada puesta no solo en seguir invicto, sino en consolidarse como uno de los grandes talentos emergentes de las MMA españolas.

En esta charla, 'Manguelo' revela también uno de los planes más ilusionantes de su futuro inmediato: la posible estancia en el UFC Performance Institute de México en 2026, donde podría entrenar junto a algunos de los mejores talentos del mundo junto a otros compañeros del Climent Club, su 'alma mater' en las artes marciales. “Vivo la vida que siempre soñé. Mi destino es acabar en la UFC, sé que va a pasar algún día”, asegura. Y, escuchándolo, cuesta no creerle.

Miguel, vas a por tu tercer combate profesional a cerrar el 2025 con un perfecto 3-0

La verdad que estoy mejor que nunca.Físicamente he llevado una preparación superprofesional. Mentalmente también he contado con psicólogo deportivo que siempre es un plus.

Has tenido problemas para encontrar rival, como siempre

Realmente sé que al final siempre acabo contando rival, siempre acaba saliendo, pero sobre todo esta vez ha sido un poco peor porque lo he cogido con muy corto aviso. Tenía dos rivales que supuestamente ya habían aceptado la pelea conmigo, que eran un italiano, uno de Cage Warriors, que era un 4-2, y luego otro que sí que ya estaba por firmar el contrato, ya había aceptado todas las condiciones, estaba el peso hecho, ya estaba mirando los pasajes, que era un lituano, que tenía un 2-0, igual que yo, que era un año menor que yo, y este al final, no sabemos por qué, se salió de la pelea y al final acabó entrando este, el belga Anthony Lambrechts.

Peleaste por última vez en mayo; ¿Te ha venido bien este parón?

Ha sido perfecto. Este es el calendario que yo tenía ya a principio de año con la promotora. Me ofrecieron pelear en Gijón, pero rechacé, sobre todo por el corte de peso, porque peleé el 5 de abril, luego peleé otra vez el 14 de junio y Gijón creo que era el 23 de agosto. Entonces, serían tantos cortes de peso tan seguidos que la verdad que necesitaba como un poco un break.

Miguel Navarro en su campamento para WAR 8 / MANGUELO / INSTAGRAM

¿Cómo llevas el corte de peso?

Yo lo gestiono bien, pero al final para el cuerpo es una reventada muy fuerte. A falta de nueve días, estoy ahora mismo a unos nueve kilos. Entonces, ahora empiezo con una dieta muy baja en calorías para ir perdiendo ese poco de grasa que tengo para la semana que viene.

¿Tu división ideal es el peso ligero?

Sin ninguna duda es el peso ligero. Los 70,3 kilos los he hecho muchísimas veces, lo he hecho en amateur peleando el mismo día. Igual yo sé que tengo clarísimo que tengo 23 años, voy a crecer más, voy a tener más masa muscular, voy a ir creciendo más. Entonces, sé que mi carrera va a acabar en los 77 kilos, 100%.

A por el 3-0 en su año debut como profesional

¿Qué esperas de tu rival, Anthony Lambrechts?

Sé que es un tío echado para adelante, es fuerte, es rocoso, es de muñeca grande, de mano grande, es un tío fuerte. Es más bajo que yo y en todas las peleas, él entra a derribar desde el principio. Entonces, la verdad es que creo que es un muy buen match-up para mí porque que alguien me entre a derribar a mí, yo creo que se va a topar con un muro. Me va a entrar a derribar y me siento muy cómodo.

Manguelo en contra de Lambrechts para el WAR 8 / WAR

¿Crees que intentará derribarte pese a tu grappling?

Estoy preparado para que vaya la pelea donde tenga que ir, pero, si me preguntas desde el fondo de mí, lo que yo creo es que me va a entrar a derribar. Porque en todas sus peleas ese ha sido su game plan. Yo me siento mucho más completo que él en todos los ámbitos de la pelea. Y él no tiene muy buen striking, la verdad. Lo que se siente cómodo es en la lucha. Me va a ver muy grande, me va a ver lejos, me va a ver con un buen sentido de distancia y no se va a sentir cómodo. Y yo creo que él va a recurrir a su zona de confort, que es la lucha.

Has trabajado mucho el striking y tu boxeo este verano. ¿Cómo ha sido ese proceso?

Tengo desde más o menos febrero a marzo un nuevo entrenador de striking que se llama Chule, que me está ayudando muchísimo, la verdad, y con él estoy implementando todo ese boxeo y el striking en las MMA. Prácticamente, en verano, he centrado casi todos mis entrenamientos en el boxeo. El objetivo de cada luchador es ser cada vez más completo y yo, con esos entrenamientos, lo estoy consiguiendo.

"Tengo un set de derribos que todavía no se ha visto"

¿En qué has mejorado más?

Me siento que he mejorado mucho en el control de la distancia. Siento que he mejorado mucho mis piernas en pegar y que no me peguen.

¿Te gustaría mostrar tus nuevos recursos en Madrid? Tus dos primeros combates profesionales acabaron en sumisión

Me gustaría tener una pelea que se se alargue un poco, disfrutar un poco de la jaula, sumar minutos. Porque se ha visto poco de mí, de las habilidades que tengo se ha visto poco. Tengo otros set de derribos muy guapos que no he sacado todavía en la jaula. Pero, sinceramente, yo no creo que pase el primer round, la verdad.

¿Cuál es tu predicción?

Yo sinceramente creo que se va a acabar la pelea pronto. Ya puede ser por golpes o por sumisión.

En cuanto me entra a derribar, si no lo acabo derribando yo o encontrándolo con un golpe de encuentro… Si no se acaba la pelea pronto, yo creo que él se va a cansar. No va a pasar el primer round: me va a entrar a derribar, y lo encuentro con un golpe de encuentro o lo derribaré yo y en el suelo ya se acabaría la pelea. Ya sea por KO técnico o por sumisión.

Manguelo Navarro apunta a las grandes ligas en el futuro próximo / MANGUELO

¿Qué balance haces de tu primer año como profesional?

A falta de esta pelea, creo que ha sido un año perfecto. Los objetivos que yo me he puesto al principio del año se han cumplido todos. Todas las peleas, todas, bono de la noche.

¿Qué quieres en 2026?

Me gustaría hacer tres peleas y optar al cinturón de WAR. Es una posibilidad y es mi objetivo. Y hacer peleas entretenidas para los fanáticos de las MMA en España.

¿Es realista pensar en ese cinturón?

Sí, perfectamente sí. Es muy posible que pelee por el cinturón de WAR en 2026. Tengo que seguir ganando peleas, pero el cinturón está ya a la vista, va a salir pronto. Y yo creo que soy uno de los indicados para recogerlo.

Manguelo, Topuria, Richardson y Javi Climent en el Training Camp para Max Holloway / INSTAGRAM

¿Qué te gustaría mejorar como peleador?

Entrenar más en el extranjero, poder viajar más, entrenar con diferente gente en diferentes sitios. Tenemos ahora un viaje a Tailandia y también la posibilidad del UFC Performance Institute en México. Jorge ha enviado nuestros perfiles y les han gustado. Así que es una posibilidad bastante real.

¿Te ves yendo al Performance Institute?

Sí, es una posibilidad de cara a 2026, sí, la verdad que sí. A mí, a Leo y a Lewis iremos ahí los tres mosqueteros. Si está en mi mano, yo voy de una.

¿Cómo ves tu futuro hacia UFC? ¿Una hoja de ruta?

Mi objetivo final es entrar en la UFC. Llevo muchos años con ese objetivo final. Sé que va para largo, no va a pasar mañana ni pasado, pero trabajo para ello. Sé que si voy al Performance Institute eso me ayudará mucho. Ahí entrenaría también con gente que está dentro de UFC. Es mi destino acabar ahí.

Sobre la hoja de ruta, creo que haré unas 6-7 peleas a nivel nacional, luego salir fuera y, con los managers, ver la mejor ruta para llegar a UFC.

¿Cómo es tu día a día como profesional?

Básicamente entrenar, comer, dormir, repetir el ciclo constantemente, y aprender a vivir con las lesiones y con los dolores. Prácticamente todos los días tienes dolores en las articulaciones, en algún músculo, alguna contusión. Pero estoy viviendo la vida que soñé: entrenar, comer y dormir. Disfruto muchísimo del proceso.