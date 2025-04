'Manguelo' Navarro quiere brillar en WAR 5: "Voy a dominar a mi rival de principio a fin; no está a mi nivel"

"Amo este deporte. Es mi estilo de vida, mi pasión y lo que quiero hacer hasta el día que no pueda pelear más" dice un sonriente Miguel Navarro de Brito a SPORT días antes de su paso al profesionalismo en las artes marciales mixtas. El púgil del Climent Club al que muchos le auguran un futuro brillante se enfrenta a Luis Ramírez en la cartelera preliminar del WAR 5 de Cartagena (sábado 20:00 horas). El evento estará encabezado por Franco Tenaglia en el 'Main Event' y Pepe Torres en el coestelar.

Afrontas una de las semanas más importantes de tu vida, la del debut profesional en MMA. ¿Cómo estás?

Me siento muy bien. A nivel físico, me siento espectacular, nunca me he sentido tan bien, la verdad. Y a nivel mental también, me siento muy confiado, sobre todo muy tranquilo y con muchas ganas de que llegue ya el sábado.

¿Nervios?

Sí, hombre, hay cierta expectativa y es un momento muy importante, entonces sí que aparecen esas sensaciones. Pero la verdad es que yo soy una persona bastante fría, bastante calculadora, así que estos momentos siempre los vivo, dentro de lo que cabe, súper tranquilo.

Costó mucho encontrarte rival, según me dijiste.

Sí, la verdad es que me ha costado un montón encontrar rival. Sobre todo, los españoles me han rechazado un montón, por lo menos seis o siete. Al final iba quedando poco para el día de la pelea, estábamos a cuatro semanas y todavía no tenía rival. Obviamente, nunca pensé que no iba a pelear, pero sí veía que se podía complicar el tema. Pero bueno, al final salió uno, un colombiano que está en París. Ya tenemos una presa.

¿En qué han cambiado tus entrenamientos en este paso de amateur a profesional?

Es lo mismo de siempre. He introducido un poco más el trabajo con codos y rodillas y me he acostumbrado más a entrenar con las guantillas profesionales, pero realmente todo es igual. Yo ya entrenaba como un profesional, he hecho 100 rounds de cinco minutos. Nunca planteé las peleas a tres minutos, siempre han sido a cinco. Soy un friki de las MMA, lo veo todo, así que mi mente ya funciona como en las peleas profesionales, a cinco minutos.

¿Cuál es el mayor aprendizaje que te llevas de tu etapa amateur?

Lo más importante es que amo este deporte. Es mi estilo de vida, mi pasión y lo que quiero hacer hasta el día que no pueda pelear más.

Enfrentas a Luis Ramírez, peleador colombiano que también debuta en PRO en este WAR 5.

Tiene un estilo bastante agresivo, va hacia adelante todo el rato. Y lo hace bien, ha competido en el campeonato del mundo de IMMAF y en el Panamericano de IMMAF. Es un chico que, la verdad, lo hace bien, pero para nada está a mi nivel. Conozco todas sus armas perfectamente: sé cómo alejarme de ellas y cómo contrarrestarlas. Simplemente, él no está a mi nivel y eso se va a ver el sábado.

Conozco todas sus armas perfectamente: sé cómo alejarme de ellas y cómo contrarrestarlas.

¿Cuáles son sus mejores armas?

Su mejor arma es el empuje inicial en los primeros minutos, sobre todo cuando está fresco de cardio. Ahí podría considerarse bastante fuerte, tiene unas arrancadas difíciles de parar y golpes de poder. Pero, como te digo, yo lo tengo todo controlado y es imposible que me atrape con nada.

Él va a salir a la guerra, al tú por tú, a intercambiar golpes conmigo, porque eso es lo que hace en todas sus peleas. Pero cuando se enfrenta a alguien inteligente, con Fight IQ, que no entra en su juego, pierde.

Para los que no te tienen tan visto, define el estilo 'Manguelo' dentro de la jaula.

Yo definiría mi estilo como muy técnico, fluido y atractivo de ver. Soy un luchador muy completo, llevo ya bastantes años en esto, pero es cierto que mis raíces son la lucha, el grappling, los derribos y las sumisiones. Ahí es donde me siento más cómodo.

¿Cómo estás llevando el recorte de peso?

Ahora mismo, a día martes, me peso el viernes y estoy en unos 78 o 78,5 kg aproximadamente. Pero todo está súper bien controlado, ya comencé la carga de agua. Me mantengo con un porcentaje de grasa bastante bajo durante todo el año, así que suelo andar en unos 80 o 80,5 kg más o menos.

Manguelo entrenando en el Climent Club con Richardson / MANGUELO / INSTAGRAM

Eres uno de los prospectos más interesantes del Climent Club. ¿Sientes presión por ello?

A ver, obviamente la presión siempre está ahí, pero yo lo veo como algo bueno. Si hay presión, quiere decir que estoy haciendo las cosas bien, que hay gente interesada en mi carrera, en mis peleas, en mis próximos pasos.

Trato de no darle mucha atención. También tengo un psicólogo deportivo con el que manejo todos estos temas: José Donate.

El trabajo de psicología, clave

¿Cuál es tu trabajo con el psicólogo? ¿En qué te ayuda?

Básicamente, una parte del trabajo es hablar sobre las cosas que me inquietan o en las que pienso más. Con él llegamos a un punto común y me da herramientas muy buenas para poder trabajar todo eso.Además, hacemos un trabajo que personalmente es mi favorito: la visualización. Esto crea como "canales" para la mente en el momento de la pelea. Si visualizas los posibles escenarios en los que te puedes encontrar, cuando realmente ocurren sientes que ya los has vivido y que ya has pasado por ahí. Así que se hace mucho más fácil porque ya tienes una referencia mental de cómo actuar.

Debutas como profesional el mismo día que lo hacen compañeros y amigos tuyos del Climent: Luis Picó, Richardson...

La verdad es que es una bendición poder debutar los tres juntos. Es increíble y estamos encantados con eso. Y no solo debutamos los tres, sino que nuestras peleas van seguidas en la cartelera.

Eso me ilusiona mucho, poder compartir este momento con ellos, y seguro que ellos sienten lo mismo. La verdad es que es un momento increíble. Los tres empezamos en el deporte más o menos al mismo tiempo.

Danos una predicción para tu combate.

Yo creo que va a ser un combate que voy a dominar totalmente de principio a fin. Y tampoco va a ser muy largo. Estimo que, como mucho, en el segundo asalto ya estará acabado el combate. Y bueno, eso es lo que te puedo decir: que creo que será una pelea en la que estaré tranquilo, sin momentos de caos ni situaciones donde se me pueda percibir en peligro. Será una performance bastante dominante.