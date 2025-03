'Manguelo' Navarro debutará en MMA profesional ante Luis Ramírez en WAR 5

Ya es oficial: uno de los debuts en MMA profesionales más esperados del panorama nacional está por llegar. SPORT ha podido confirmar que Miguel "Manguelo" Navarro debutará con las guantillas de cuatro onzas el próximo sábado 5 de abril en el WAR V de Cartagena, enfrentándose al peleador colombiano Luis Ramírez.

El alicantino, considerado una de las joyas más prometedoras del Climent Club, iniciará su carrera profesional ante un rival que también hará su debut en el Pabellón Municipal de Deportes de Cartagena y que cuenta con un récord amateur de 8 triunfos y 4 derrotas. Según ha podido saber este diario, encontrar un oponente para 'Manguelo' en este próximo WAR IV no ha sido tarea fácil. De hecho, hasta seis peleadores rechazaron la propuesta antes de que Ramírez, apodado "The Bull", aceptara el desafío. El peso máximo para dar en la báscula serán 70.3 kg.

El colombiano, criado y formado como artista marcial en la ciudad de Chinchina, llega a este combate tras dos derrotas consecutivas. Su última pelea fue en el circuito IMMAF en septiembre de 2024, donde cayó por KO/TKO en el segundo asalto. Como peleador amateur, su historial de victorias se compone de tres KO/TKO, tres por sumisión y dos por decisión.

Uno de los debuts profesionales más esperados

Miguel Navarro, de tan solo 22 años, puso fin a su periplo amateur el pasado 30 de noviembre en el WAR IV, donde brilló con luz propia y derrotó por guillotina a Raúl Santos Aldaña en el segundo asalto. En ese combate, nos regaló uno de los highlights de la velada con un espectacular suplex al inicio del pleito. "Manguelo" confirmó en la Caja Mágica que su siguiente paso sería en el profesionalismo.

Manguelo realiza un suplex a su rival en WAR 4 / ADRIÁN RUBIO MORENO (@ADRUMOR)

"Ya me tocaba desde hace tiempo. No se había dado antes porque tuve un problema personal que me mantuvo un poco alejado de la jaula. Esta pelea iba a ser profesional, pero ya había demasiadas peleas en la cartelera y no se pudo. Pero sí, me siento preparado para pelear como profesional desde hace años. Lo digo porque me pruebo todos los días con luchadores de ligas buenas y de alto nivel", declaró en una entrevista a SPORT en enero.

Con un récord amateur de 9-6-1, "Manguelo" ha conseguido dos victorias por sumisión y cuatro por decisión, entre otras. Nacido en Barcelona el 3 de junio de 2002, formó parte del Training Camp de Ilia Topuria para su combate contra Max Holloway en UFC 308, emulando el estilo del hawaiano. "Solo con pasar tanto tiempo juntos, se te pegan muchas cosas: las técnicas que él hace, su mentalidad, su enfoque en la recuperación... Te da muchos consejos y te abre mucho la mente", comentó a SPORT sobre su experiencia con "El Matador".

Navarro tiene un físico privilegiado y durante este lapso de tiempo se fue unas semanas a Tailandia a entrenar en el Phuket Fight Club, uno de los gimnasios más prestigiosos y referencia mundial en el Muay Thai.

Franco y Pepe estelares; Lewis y Richardson debutan

Tal y como adelantó en primicia 'ABC', WAR V contará también con los debuts profesionales de dos promesas del Climent Club: Luis "Lewis" Picó (7-3) y Daniel Richardson (5-0), amigos y compañeros de entrenamiento de Navarro que darán mucho que hablar en las MMA españolas. Franco Tenaglia, quien se coronó campeón del mundo en boxeo sin guantes (BKFC) tras vencer a Tony Soto, será la gran estrella de la noche y se enfrentará a Mikolaj Banaiewicz. En la pelea coestelar, Pepe Torres (8-1) regresará tras casi un año de inactividad para medirse con Corrin Eaton (10-5). Además, Borja 'El Águila' García (4-1), compañero de Joel Álvarez en el Club Deportivo Tíbet y actual campeón del peso mosca de The Ultimate Warrior, también estará presente en el Pabellón Municipal de Deportes de Cartagena.