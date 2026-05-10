El Manchester United luce una exclusiva chaqueta Adidas inédita inspirada en el Año Nuevo Chino

El empate sin goles entre Manchester United y Sunderland dejó una imagen que llamó especialmente la atención fuera de lo estrictamente futbolístico.

Antes del inicio del encuentro, los jugadores del United aparecieron sobre el césped luciendo una llamativa chaqueta Adidas de edición especial vinculada al Año Nuevo Chino.

Una prenda extremadamente difícil de conseguir

La chaqueta, de color gris oscuro y con un diseño sobrio, destacaba por incorporar el logo del demonio del Manchester United bordado en el pecho, un detalle que rápidamente despertó el interés de aficionados y coleccionistas.

La prenda forma parte de una línea especial creada por Adidas con motivo del Año Nuevo Chino, una colección ya de por sí limitada y complicada de encontrar en el mercado.

En los últimos meses, varias piezas de esa colección se agotaron rápidamente en tiendas oficiales y plataformas de reventa, aumentando todavía más su exclusividad entre seguidores de la moda futbolera y del club inglés.

Chaqueta adidas de edición especial vinculada al Año Nuevo Chino / Adidas

La versión usada por los jugadores no está a la venta

Sin embargo, el detalle que más revuelo generó es que la chaqueta utilizada por los futbolistas en el partido de ayer ni siquiera forma parte de la colección comercializada al público.

Según ha trascendido entre aficionados y coleccionistas, la versión vista sobre el césped sería una edición reservada exclusivamente para el equipo y el cuerpo técnico.

Eso convierte a la prenda en una pieza prácticamente imposible de conseguir, incluso para quienes ya habían logrado hacerse con artículos de la colección especial del Año Nuevo Chino.

Una tendencia cada vez más habitual en el fútbol

En los últimos años, los grandes clubes europeos han multiplicado las colaboraciones exclusivas con marcas deportivas para lanzar prendas limitadas vinculadas a celebraciones culturales, aniversarios o colecciones retro.

El Manchester United y Adidas han convertido este tipo de lanzamientos en una parte importante de su estrategia de imagen y merchandising.

La aparición de esta chaqueta inédita antes del Sunderland-Manchester United no hizo más que reforzar esa tendencia, generando conversación en redes sociales incluso por encima del propio resultado del encuentro.