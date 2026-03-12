¡Mamma mia! Italia sentencia a México y avanza a cuartos de final del Mundial de Béisbol

Con shots de espresso, el Nessun Dorma y vestida de traje; Italia ha sorprendido al mundo entero luego de clasificarse a los cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol, cerrando la fase de grupos con marca perfecta de 4-0 y eliminando a México en fase de grupos con una contundente victoria 9-1 en la que no dejó duda alguna y ya piensa en grande.

Previo al torneo, la novena azzurra tenía una montaña por escalar en el Grupo B, donde enfrentaría al subcampeón y tercer lugar de la edición anterior del torneo, Estados Unidos y México, a quienes hizo sufrir y asfixió antes de sellar sus victorias y clasificar como líder del grupo a los cuartos de final.

Después de vencer a Estados Unidos (8-6), Italia podía clasificar con una victoria o una derrota por menos de cinco carreras ante México -- que ganando se hubiera clasificado a las rondas finales. Las posibilidades incluso permitían que Italia y México avanzaran, dejando fuera a los estadounidenses, lo que hizo que este duelo atrajera toda la atención en la jornada -- con algunos incluso especulando sobre un posible pacto, que no hubo, entre los equipos.

La Azzurra no se guardó nada. Su pitcher abridor, Aaron Nola, lanzó cinco entradas completas en las que ponchó a cinco y no permitió más que cuatro hits y una base por bolas. Simultáneamente, Vinnie Pasquantino fue quien lideró la ofensiva, convirtiéndose en el primer jugador en la historia del torneo en pegar tres home runs en un partido, siendo además, la primera vez que Pasquantino lo hizo en su carrera.

Solo faltó el vino

El Clásico Mundial de Béisbol se ha caracterizado por el orgullo con el que los jugadores portan los colores de su país, la originalidad con la que incorporan elementos nacionales en su rutina y la novena italiana parece ser la joya en la corona.

Dicen que los juegos se definen desde que llegas al campo. Como si hubiesen arribado directo de Milán -- o una reunión con la mafia -- , el equipo azzurro lo hizo con elegancia, vestido con los trajes más finos de Italia.

¿Qué podría ser incluso más italiano que eso? Había que ir un paso más allá. El mejor momento del béisbol es el home run y la Azzurra le dio su estilo, haciendo -- literalmente -- sonar el Nessun Dorma en el estadio cada que conecta un cuadrangular, pero no solo eso, sino que al volver a la banca, el equipo celebra con un shot de espresso hecho por ellos mismos al momento.

Sea por la emoción o por la cafeína, es un hecho que Pasquantino difícilmente durmió anoche.

Cuartos de final

Pese a avanzar como líder, la cosa no se pone más fácil, pues Italia deberá aprovechar el momento inmejorable para buscar tirar a un gigante del béisbol como lo es Puerto Rico, a quien enfrentarán el próximo 14 de marzo a las 21:00 horas (CET).

En su mismo lado de la llave se enfrentarán Japón y Venezuela, mientras que del otro lado figuran los duelos de Estados Unidos ante Canadá y Corea del Sur conta República Dominicana.

Noticias relacionadas

Jugadores de origen italiano han protagonizado algunos de los momentos más memorables en la historia del béisbol y ahora tienen una historia más por escribir, pues en caso de avanzar, Italia jugará por primera vez en las semifinales del torneo más importante de béisbol.