Malgrat de Mar consolidó 'Top Queens' como referente del kickboxing femenino internacional

El Pavelló Municipal Germans Margall de Malgrat de Mar acogió el pasado sábado 7 de marzo la séptima edición de 'Top Queens', una de las principales citas del kickboxing femenino del calendario deportivo nacional e internacional que en esta ocasión reunió a unos 1.500 espectadores y fue retransmitida en 'streaming' en el canal del Comité Olímpico Español.

Organizada por 'Top King Training Center' y 'AFE Malgrat', con el apoyo del Ayuntamiento de Malgrat de Mar y la colaboración de 'MC33', la velada se consolida como una cita de referencia y se integró por segunda vez en el circuito internacional Enfusion, pasando a ser 'Road2Enfusion Top Queens'.

La jornada constó de 27 combates (18 amateurs y nueve profesionales), además de tres exhibiciones infantiles que pusieron de manifiesto el crecimiento de la base de este deporte. En el evento participaron luchadoras y luchadores catalanes con 25 clubes de Catalunya, del resto de España y de otros países como Francia, Colombia, Marruecos, Portugal o los Países Bajos.

Los combates fueron muy intensos / CHRISTIAN MARTOS

Protagonismo catalán

Participaron estrellas catalanas con títulos mundiales y nacionales, así como internacionales españoles con experiencia en las mejores promotoras internacionales. Las cuatro ganadoras de los cinturones Top Queens fueron Paula Andreu, Judith Carricondo, Lorena Fuentes y Alèxia Martínez.

Una de las citas más importantes fue el duelo entre Paula Andreu y Claudia Perona, único que enfrentaba a dos luchadoras catalanas. 'Tawan' Andreu, que volvía a competir dos años después tras dos operaciones y con un palmarés que incluye un título mundial júnior ICO y cuatro campeonatos de España de Muay Thai, se impuso por decisión a los puntos ante 'La Bruja' Perona.

Judith 'La Santa' Carricondo logró una gran victoria / CHRISTIAN MARTOS

También destacó el combate profesional en el que se impuso a los puntos la catalana Judith 'La Santa' Carricondo (seis campeonatos de España y medallas internacionales WAKO) a la debutante lusa Eva Pereira. En amateur, Lorena Fuentes venció a la madrileña Erika Gualoto por parada arbitral. Otro duelo importante fue el triunfo por puntos de Alèxia Martínez, de 17 años, ante la neerlandesa Lois Tomasoa en un combate amateur de alto nivel.

Alto nivel y ambiente familiar

La gala ofreció excelentes combates y cuatro de los principales terminaron por KO. En hombres, Dostin Ortíz (campeón mundial WAKO) venció antes del límite al colombiano Daniel Andrés Linares, mientras que Antonio Campoy ganó a los puntos al portugués Leandro Mendonça.

Las peleadoras mostraron un notable nivel / CHRISTIAN MARTOS

El marroquí Oussama Zaroual protagonizó uno de los momentos culminantes con su victoria por parada médica ante Miguel Ángel 'El Látigo' Fernández, tres veces campeón de España que sufrió una fractura nasal. El ambiente fue deportivo y muy familiar, con gran presencia de público joven y muchas familias. La asistencia de muchos niños, incluso con carritos de bebé, refleja la evolución de este deporte hacia un público cada vez más amplio.

Compromiso social

Fiel a su compromiso social, 'Top Queens' destinó la recaudación a AFE Malgrat, una asociación que trabaja a través del deporte y las artes marciales con niños y jóvenes en riesgo de exclusión social. Por primera vez, también destinó parte de los fondos a la cooperativa del Penedés ACTUA.

Lorena Fuentes se impuso a Erika Gualoto / CHRISTIAN MARTOS

El evento está homologado por el Consejo Superior de Deportes (CSD), la Federación Española de Kickboxing y Muay Thai (FEKM) y la World Association of Kickboxing Organizations (WAKO), organismo reconocido por el COI. Con esta nueva edición, Malgrat de Mar se consolida un año más como uno de los grandes referentes de los deportes de contacto en España y como un baluarte en la promoción del kickboxing femenino a nivel internacional.