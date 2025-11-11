Málaga recibe a la élite olímpica del skate español

El próximo 14 y 15 de noviembre, el Skatepark Rubén Alcántara será el escenario de la gran final del Campeonato de España de Skateboarding en modalidad de Park, dentro del circuito Iberdrola Skate Series 2025, organizado por la Real Federación Española de Patinaje (RFEP).

Esta cita será la cuarta parada del circuito tras pasar por La Nucía, Lloret de Mar y Platja d’Aro, consolidando el proyecto como la referencia de competición del skateboarding nacional. Además, el calendario se completará en diciembre con la celebración del Campeonato de España de Street en Córdoba, reforzando la presencia del skate en Andalucía durante este final de año.

A lo largo de la temporada, las Iberdrola Skate Series han reunido a los mejores riders nacionales, junto a la participación puntual de atletas internacionales, contribuyendo a elevar el nivel competitivo y el impacto del skateboarding español dentro y fuera de nuestras fronteras. La competición reunirá a los y las mejores riders del país, clasificados/as a través de pruebas autonómicas y nacionales, en un evento decisivo para coronar a los campeones nacionales en categoría absoluta y Sub-12.

Atletas destacados en competición

Esta final contará con la presencia de referentes del skateboarding español, entre ellos:

Julia Benedetti, skater olímpica en Tokio 2020 y París 2024.

Egoitz Bijueska, ganador de la World Cup Roma 2025 y campeón de la última parada de Park de las Iberdrola Skate Series.

Peio González, vigente campeón de España, que buscará revalidar su título.

Junto a ellos, competirán también jóvenes talentos emergentes y finalistas de la categoría Sub-12, que representan el futuro del skateboarding en España.

Acceso gratuito

El evento será abierto al público y de entrada gratuita, invitando a toda la comunidad a acercarse al Skatepark Rubén Alcántara para vivir de cerca el ambiente, la cultura urbana y el máximo nivel del skateboarding español. Se podrá disfrutar tanto de la competición como de la convivencia entre deportistas, familias, aficionados y jóvenes que dan sus primeros pasos en el skate. Una oportunidad única para sentir el deporte en primera persona, aprender, inspirarse y apoyar a los y las riders que representan el presente y el futuro del skate nacional.