Málaga corona a los primeros campeones de la temporada 2026 de skate en la apertura de las Iberdrola Skate Series

El Skatepark Rubén Alcántara ha sido el escenario del arranque de la temporada 2026 de las Iberdrola Skate Series en la modalidad de Park, en un fin de semana que ha reunido a algunos de los mejores riders del panorama nacional y que ha culminado con la proclamación de los primeros campeones del circuito.

Tras una jornada inicial de entrenamientos marcada por la adaptación a las condiciones meteorológicas, la competición se desarrolló durante el sábado y el domingo con la disputa de las rondas clasificatorias, semifinales y finales, ofreciendo un alto nivel deportivo desde el primer momento.

En categoría masculina, Izei Villacorta se alzó con la victoria tras una final muy disputada, seguido de Alain Kortabitarte en segunda posición y Adrián García en tercer lugar. El top 5 lo completaron Taiga Gimeno y Danny León, en una final que reflejó la competitividad y profundidad del skate nacional.

En categoría femenina, Naia Laso confirmó su condición de favorita y se llevó el triunfo en Málaga, acompañada en el podio por Grusha Reyna y María Autillo. La final volvió a poner en valor el crecimiento del skate femenino en España, con un alto nivel técnico y de consistencia.

Las categorías Sub-12 también tuvieron su protagonismo, con la victoria de Nahia Castro en la competición femenina y de Leo Fernández en la masculina, reflejando el relevo generacional y el futuro del skateboarding nacional.

El evento, de acceso gratuito, congregó a numeroso público durante todo el fin de semana y contó con retransmisión en directo de las semifinales y finales a través de los canales oficiales de la Real Federación Española de Patinaje, ampliando el alcance de la competición.

Además de la vertiente deportiva, la cita volvió a consolidar a Málaga como una de las sedes clave del skateboarding en España, recuperando la competición tras un año en el que no pudo celebrarse en la ciudad. La prueba ha supuesto, por tanto, no solo el inicio del circuito 2026, sino también el regreso de una de sus paradas más emblemáticas.

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Con esta primera parada, las Iberdrola Skate Series 2026 arrancan una temporada que continuará en La Nucía, donde se decidirán los títulos nacionales de la modalidad de Park.