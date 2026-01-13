Málaga, capital del Skateboarding de Park nacional

La ciudad de Málaga acogerá del 23 al 25 de enero la gran final del Campeonato de España de Park, una cita clave dentro del calendario de las Iberdrola Skate Series que pondrá el broche definitivo a la temporada tras el aplazamiento obligado de la prueba prevista inicialmente el pasado mes de noviembre. Las condiciones meteorológicas adversas impidieron entonces la celebración del evento, una decisión tomada priorizando la seguridad de los y las deportistas y que, finalmente, ha permitido reforzar aún más el nivel competitivo de esta última parada.

El Skatepark Rubén Alcántara será el escenario donde se cierre oficialmente el circuito, reuniendo a algunos de los mejores skaters del panorama nacional en una competición que decidirá los últimos títulos del Campeonato de España de Park. El aplazamiento ha hecho posible, además, la presencia de deportistas olímpicas que no pudieron participar en la fecha original debido a compromisos internacionales, elevando así el nivel deportivo de la prueba final.

Entre los nombres destacados que estarán presentes en Málaga figuran Julia Benedetti y Naia Laso, dos referentes del skateboarding español y habituales en competiciones del máximo nivel. En el caso de Laso, su participación en enero será posible gracias al cambio de fechas, ya que en noviembre se encontraba disputando otros campeonatos internacionales. Su presencia, junto a la del resto de riders clasificados, garantiza una final de altísimo nivel y gran atractivo tanto deportivo como mediático.

La competición arrancará el viernes 23 de enero con los entrenamientos oficiales y las semifinales de la categoría Sub-12, dando paso a un intenso fin de semana de competición. El sábado 24 se celebrarán las clasificatorias de la categoría absoluta femenina y las semifinales masculinas y femeninas, mientras que el domingo 25 será el turno de las grandes finales, donde se decidirán los campeones y campeonas de España de Park en las distintas categorías, culminando con la entrega de premios.

Con esta prueba, Málaga se consolida una vez más como una ciudad de referencia para los deportes urbanos, acogiendo una competición que no solo cierra la temporada, sino que lo hace con una participación de primer nivel y en un escenario idóneo para el desarrollo del skateboarding de alto rendimiento. La final del Campeonato de España de Park promete espectáculo, emoción y un altísimo nivel técnico, poniendo el punto final a una edición marcada por el crecimiento del skate nacional y la consolidación de las Iberdrola Skate Series como circuito de referencia.