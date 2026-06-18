La mala climatología, protagonista en la primera jornada del US Open

La 126ª edición del US Open empezó con más protagonismo de los elementos que del juego de los profesionales que trataron de lidiar en Shinnecock Hills (Nueva York) con unas condiciones climatológicas ciertamente adversas y que alteraron por completo la primera jornada del juego del tercer ‘Major’ de la temporada.

Para empezar, una espesa niebla cubría los Hamptons neoyorquinos lo que obligó a retrasar el inicio del torneo unas dos horas, complicando el cuadro de juego, y los jugadores de la tarde, entre los que se encontraban los cuatro españoles, ya eran conscientes de que no iban a poder finalizar su vuelta.

Los del turno de mañana, si que pudieron completar los 18 hoyos, entre ellos el número uno del mundo, Scottie Scheffler, que acabó su primer día con un resultado ciertamente frustrante. Firmaba una primera tarjeta de 72 golpes (+2) y que lo enviaba de manera provisional por encima del puesto 70 con muchos jugadores en el campo.

McIlroy estudia un putt durante su vuelta en el US Open / SARAH YENESEL / EFE

Rahm, por la tarde y con viento

Al que le fue un poco mejor fue al norirlandés Rory McIlroy, que lograba controlar el juego en unos greens rapidísimos, y acabar bajo par (-1) que le llegaba a los primeros puestos, y con visos de ser uno de los mejores resultados del día ya que la previsión es que la tarde se pondría muy fea con fuertes rachas de viento.

Rahm, en el arranque de su vuelta en Shinnecock Hills / SARAH YENESEL / EFE

Los españoles tuvieron que afrontar esas condiciones tan nefastas por lo que mejorar los resultados de la mañana se antojaba difícil, aunque hubo un protagonista inesperado, el jugador amateur Ryder Cowan, que lideraba el torneo con -3 mediada su vuelta.

Mucho todavía en juego en un primer día dónde no habrá una clasificación completa, a la espera de que los jugadores la completen este viernes a primera hora, entre ellos, los españoles, que salían en los últimos grupos del día, aunque Jon Rahm lograba un primer birdie en sus hoyos iniciales que le llevaban a la parte alta de la clasificación con toda la vuelta por delante.