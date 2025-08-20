Los 'Majesticks' logran el billete para la final por equipos del LIV Golf

Los 'Majesticks', equipo liderado por los ingleses Lee Westwood y Ian Poulter, y que acabaron decimosegundos clasificados en el ranking por equipos de la temporada regular, superó al último, el equipo de Iron Head (2-1) para meterse en la gran final del torneo por equipos del LIV Golf, que arrancará este viernes en The Cardinal at Saint John’s, en Michigan.

Ambos conjuntos se batieron este miércoles en dos duelos individuales y un foursome para decidir el ganador, que acabó siendo los 'Majesticks', y que ahora esperan conocer rival que elegirá el mejor equipo clasificado, la 'Legión XIII' de Jon Rahm.

En la matinal en Michigan, el primer duelo match play individual enfrentó a Lee Westwood (Majesticks) ante Danny Lee (Iron Heads) con victoria para el inglés por un ajustado 1up, que dabe el primer punto para su equipo.

La final por equipos del LIV Golf arrancó con la previa entre Majesticks y Iron Heads / LIV

Un duelo muy igualado

Igual de igualado fue el duelo entre Sam Horsfield y Yubin Jang, que acabó con el mismo marcador (1 arriba) y que le daba la victoria en el duelo, a pesar de que los Iron Head se impusieron en el foursome (intercambio de golpes) con la pareja Kozuma-Na ante Poulter y Stenson (4y2).

Westwood se impuso a Lee en el primer duelo de la eliminatoria por 1arriba / LIV

Con la clasificación de los 'Majesticks' ya ha quedado el cuadro de 12 equipos que arrancaran el match play el viernes, a la espera de conocer los enfrentamientos en este torneo que pondrá punto y final a la temporada 2025 del LIV Golf.

El desenlace de la final por equipos ha contado hasta el momento con tres campeones diferentes, 4Aces en 2022, Crushers en 2023 y Ripper, en 2024. ¿Será el año en que Jon Rahm puede hacer doblete con los Legión XIII? Veremos si puede poner un broche de oro a la temporada tras llevarse el título individual la semana pasada en Indianápolis.