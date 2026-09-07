Maica Garcia, tras no ser renovada por el CN Sabadell: "Nunca imaginé que tener una hija pudiera marcar el final de mi etapa deportiva de esta manera"

La campeona olímpica y mundial Maica Garcia no continuará en el Astralpool Sabadell tras 32 años vinculada al club, después de que la entidad vallesana haya decidido no renovar el contrato de su capitana, según ha confirmado este lunes la propia waterpolista en su cuenta de 'Instagram'.

"Hoy siento que ha llegado el momento de explicar públicamente mi situación. He intentado afrontar todo este proceso con respeto, discreción y serenidad, pero creo que también tengo derecho a contar mi versión y a que se conozca lo que ha sucedido. Por eso, he decidido compartir este comunicado.Gracias a todas las personas que me habéis acompañado y apoyado durante estos años. Maica", escribe en su perfil de 'Instagram'.

A las puertas de cumplir 36 años y después de ser madre en septiembre del pasado año, la sabadellense pone fin de forma abrupta y "con el corazón encogido" a una trayectoria en el club con el que ha conquistado siete Ligas de Campeones y numerosos títulos nacionales.

"Nunca imaginé que tener una hija pudiera marcar el final de mi etapa deportiva en Sabadell de esta manera", lamenta una Maica que se ha mostrado en "desacuerdo" con la forma en que el club vallesano ha gestionado su salida.

"Después de tantos años de entrega, de trabajo y de compromiso, esperaba poder cerrar mi etapa profesional en el Sabadell. No escribo desde el rencor. Lo escribo desde la tristeza de tener que cerrar una etapa que jamás imaginé que terminaría así", señala.

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Maica llegó al club en 1994, con cuatro años, y ahora deberá buscar un nuevo destino para prolongar su carrera deportiva, una intención que mantiene con el objetivo de llegar a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.