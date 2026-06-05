El mago Ferran Font deja al Barça a un paso de la final

El Barça está a un paso de la final de la OK Liga después de superar al Igualada Rigat en el tercer partido de la serie de semifinales (1-2) gracias a un Ferran Font inspirado desde la falta directa y a Sergi Fernández, que fue un día más un muro infranqueable.

IHC - FCB (3r partido) OK LIGA Igualada Rigat 1 2 FC Barcelona Alineaciones IHC Arnau Martínez, Marc Carol, Miguel Cañadas, Joan Ruano, Biel Llanes - cinco inicial - Matías Pascual, Marc González, Alex Cardil y Roger Bars. FCB Sergi Fernández, Alabart, Sergi Llorca, Xavi Barroso, Marc Grau - cinco inicial - Pablo Álvarez, Ferran Font, Sergi Aragonès y Eloi Cervera.

Tras ceder el factor pista en el segundo partido, los azulgranas devolvieron el golpe en Les Comes y tendrán allí mismo el primer 'match ball' este próximo domingo (12:30h). Se sabía que la visita a Igualada iba a ser una batalla que se decidiría por pequeños detalles y así fue.

El Igualada volvió a presentar su guion de partido habitual. Un partido vibrante y de una intensidad altísima, en la que por momentos volvió a imponer ante un Barça que sufrió especialmente en la segunda mitad, aunque el gran papel de Sergi Fernández dejó sin premio a los locales, que vieron como el final de partido se decidió a través de la décima falta.

Ya en la primera mitad Ferran Font adelantó a los de Ricardo Ares con una transformación sutil buscando el hueco por debajo del brazo a Arnau Martínez. No acusó demasiado el golpe el Igualada, que encontró el empate gracias a Matías Pascual, que colgó una bola que se coló sin que nadie la tocara.

Fue la única que no pudo salvar Sergi, que también estuvo ayudado por los palos, sobre todo en un disparo de Llanes casi al final del partido que pegó de lleno en la cruceta. El propio Llanes tuvo la décima, pero no pudo con el guardameta azulgrana, todo lo contrario que en el otro lado, con Ferran Font volviendo a encontrar premio con una ejecución mágica y al alcance de muy pocos.

Bola contra el suelo, toque al aire y remate final suavecito para superar a Arnau Martínez y poner el 1-2 final y el segundo punto de la serie para un Barça que está ahora a un paso de la final.

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El domingo Les Comes será escenario del cuarto con la voluntad local de regresar al Palau para un quinto y definitivo. Por su parte, los azulgranas buscarán cerrar la serie cuanto antes en un playoff en el que ya saben de sobras que cada partido es una auténtica batalla.