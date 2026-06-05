Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
España - InglaterraDónde ver España - InglaterraEspaña - Inglaterra horarioHorario Carrera Sprint MotoGPF1 directoFichaje BarçaFichaje FlorentinoLiga FuturesOsimhenJoao Neves VitinhaHorario final Roland GarrosJordi CruzSabadell - Madrid CastillaEtapa 8 Giro Italia FemeninoClasificación Giro Italia FemeninoMercado de fichajesFerreroBarça - UCAM MurciaCuadro Play-off Liga EndesaCuándo juega EspañaPróximo torneo Rafa JódarNoticias BarçaElecciones Real MadridCuándo pelea TopuriaGuardiolaDe la FuenteOyarzabalParches Mundial 2026Convocatorias Mundial 2026Calendario Mundial 2026Equipos Mundial 2026Dónde ver Mundial 2026Grupos Mundial 2026Calculadora MundialGraviteo
instagramlinkedin

HOCKEY PATINES

El mago Ferran Font deja al Barça a un paso de la final

Los azulgranas asaltan Les Comes en el tercer partido de la serie y tendrán el primer 'match ball' este próximo domingo en Igualada

El barça celebra en Igualada

El barça celebra en Igualada / FCB

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Albert Briva

Albert Briva

El Barça está a un paso de la final de la OK Liga después de superar al Igualada Rigat en el tercer partido de la serie de semifinales (1-2) gracias a un Ferran Font inspirado desde la falta directa y a Sergi Fernández, que fue un día más un muro infranqueable.

IHC - FCB (3r partido)

OK LIGA

1
2
Alineaciones
IHC
Arnau Martínez, Marc Carol, Miguel Cañadas, Joan Ruano, Biel Llanes - cinco inicial - Matías Pascual, Marc González, Alex Cardil y Roger Bars.
FCB
Sergi Fernández, Alabart, Sergi Llorca, Xavi Barroso, Marc Grau - cinco inicial - Pablo Álvarez, Ferran Font, Sergi Aragonès y Eloi Cervera.
Goles
0-1, Ferran Font (M. 7); 1-1, Matías Pascual (M. 16); 1-2, Ferran Font (M. 48)
Árbitros
Iván González y Alberto Pérez.Faltas: 10-14
Incidencias
Tercer partido de la serie de semifinales del playoff de la OK Liga disputado en el Complejo Deportivo Les Comes - Igualada.

Tras ceder el factor pista en el segundo partido, los azulgranas devolvieron el golpe en Les Comes y tendrán allí mismo el primer 'match ball' este próximo domingo (12:30h). Se sabía que la visita a Igualada iba a ser una batalla que se decidiría por pequeños detalles y así fue.

El Igualada volvió a presentar su guion de partido habitual. Un partido vibrante y de una intensidad altísima, en la que por momentos volvió a imponer ante un Barça que sufrió especialmente en la segunda mitad, aunque el gran papel de Sergi Fernández dejó sin premio a los locales, que vieron como el final de partido se decidió a través de la décima falta.

Ya en la primera mitad Ferran Font adelantó a los de Ricardo Ares con una transformación sutil buscando el hueco por debajo del brazo a Arnau Martínez. No acusó demasiado el golpe el Igualada, que encontró el empate gracias a Matías Pascual, que colgó una bola que se coló sin que nadie la tocara.

Fue la única que no pudo salvar Sergi, que también estuvo ayudado por los palos, sobre todo en un disparo de Llanes casi al final del partido que pegó de lleno en la cruceta. El propio Llanes tuvo la décima, pero no pudo con el guardameta azulgrana, todo lo contrario que en el otro lado, con Ferran Font volviendo a encontrar premio con una ejecución mágica y al alcance de muy pocos.

Bola contra el suelo, toque al aire y remate final suavecito para superar a Arnau Martínez y poner el 1-2 final y el segundo punto de la serie para un Barça que está ahora a un paso de la final.

Noticias relacionadas

El domingo Les Comes será escenario del cuarto con la voluntad local de regresar al Palau para un quinto y definitivo. Por su parte, los azulgranas buscarán cerrar la serie cuanto antes en un playoff en el que ya saben de sobras que cada partido es una auténtica batalla.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL