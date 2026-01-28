La 'magia' de Ricky Rubio derrota a Unicaja y emcumbra a la Penya

Ricky Rubio es un jugador genial por mucho que encare la recta final de su carrera y la cara que ofrece la Penya es bastante diferente cuando tiene el día y está afortunado. El base considerado uno de los cinco mejores jugadores españoles de la historia brilló este miércoles en la importante victoria de la Penya ante Unicaja por 71-66 en un partido a cara de perro de la FIBA Champions League.

Joventut - Unicaja (baloncesto, FIBA Champions League), 28/01/2026 FIBA CHAMPIONS LEAGUE JOV 71 66 UNI Alineaciones JOVENTUT, 71 (21+18+16+16): Ricky Rubio (14), Cameron Hunt (11), Yannick Kraag (7), Michael Ruzic (6), Ante Tomic (13) -cinco inicial-, Henri Drell (6), Ludde Hakanson (2), Guillem Vives, Simon Birgander (6) y Adam Hanga (6). UNICJA, 66 (19+15+19+13): Kendrick Perry (11), Chris Duarte (12), Jonathan Barreiro (3), Tyson Pérez (8), Olek Balcerowski (4) -cinco inicial-, Chase Audige (6), James Webb (5), Tyler Kalinoski (4), Alberto Díaz (3), Nihad Djedovic, Emir Sulejmanovic (4) y Augustine Rubit (6).

Esta trabajada victoria permite a los de Dani Miret liderar el Grupo K del TOP 16 con dos victorias, seguidos con una por los malagueños y por el Elan Chalon galo en un listado de cuatro equipos que cierra sin triunfos el Wurzburg alemán. De hecho, la visita al colista será la próxima misión de los badaloneses.

Pese a que falló los dos triples que intentó, Ricky Rubio fue el máximo anotador del choque con 14 puntos por los 13 de Ante Tomic, además de atrapar cuatro rebotes y repartir cuatro pases de canasta para irse a +17 de valoración, un crédito menos que el pívot croata. En el bando visitante, los mejores fueron Chris Duarte con 12 puntos y Kendrick Perry con 11.

Otro día en la oficina para Ante Tomic / EFE

Liderado por el dominicano Duarte, los visitantes empezaron fuertes y se marcharon de salida por 6-12 (min. 2:54). La buena dirección de Rubio y el talento de Ante Tomic en la pintura lideraron la reacción de un cuadro verdinegro que empató a dos minutos del final del primer cuarto (16-16) e incluso lo cerró por delante (21-19).

En estado de gracia, Cameron Hunt se sumó a la recuperación local con una penetración muy difícil que amplió la renta local (27-21, min. 12:05) y un triple lateral del joven Yannick Kraag unido a una canasta de Ricky la aumentó aún más y confirmó que este Unicaja aún dista mucho del que acumuló títulos en las últimas temporadas (34-23, min. 14:39). Ibon Navarro reclamó defensa y su equipo le hizo caso (39-34 al descanso) con Alberto Díaz KO.

Ricky Rubio regresó con dos canastas, pero una buena racha anotadora de Chase Audige provocó un vuelco en el marcador muchos minutos después (47-48, min. 24:44). El tramo final del tercer cuarto se convirtió en un intercambio de canastas y acabó con el partido en todo lo alto con 55-53 en pleno escándalo en las gradas contra el arbitraje.

Ahí la Penya se serenó cuando la buena línea visitante invitaba a no hacerlo y buena parte de culpa la tuvo Ricky Rubio con su dirección para situar el 62-57 a seis minutos para el final. Reaccionó otra vez Unicaja (62-63) y ahí fue Hunt con cuatro puntos el que empezó a sellar un triunfo muy trabajado (67-63)

Unicaja igualó rápido el encuentro, e incluso llegó a ponerse por delante, pero un nuevo parcial local comandado por Hunt, puso tierra de por medio en el Olímpic (67-63, min. 38). Tomic estuvo seguro desde el tiro libre tras un triple de Perry y Hunt abrochó el partido con una canasta (71-66).