La 'magia' de la Diamond vuelve con Llopis, Ben y... ¿otro récord de Duplantis?

Dos meses después de los Mundiales bajo techo de Torun en los que el atletismo español brilló con el espectacular oro de Mariano García en 1.500, dos platas y dos bronces, la temporada de aire libre empieza este sábado en Shanghai con la primera etapa de una Diamond League que constará de un total de 15 hasta las finales de Bruselas. Será en horario matinal en España.

Pese a lo prematuro de la fecha y al exceso de competiciones en un curso que se extenderá hasta bien entrado septiembre con el primer World Athletics Ultimate Championship en Budapest, la nómina de participantes es sensacional y la encabeza el sueco Armand Duplantis con un oro Mundial bajo techo y su enésimo récord mundial en pértiga el pasado invierno (6,31 metros).

A Sebastian Coe, el 'cacique' del atletismo, podría salirle rana su idea de pedir decenas de millones de dólares para la organización del novedoso Ultimate cada dos años, ya que los problemas en las monarquías del golfo complican que nadie pueda pagar esas cantidades. Barcelona aspira a organizarlo en 2028, pero en ningún caso tirará la casa por la ventana.

Karalis, Duplantis y Kendricks estarán en Shanghai / EFE

Volviendo a Shanghai, 'Mondo' Duplantis será el gran icono en tierras chinas en un salto con pértiga que contará también con el griego 'Manolo' Karalis (6,17 este año), el noruego Sondre Guttormsen (6,06 el pasado invierno), el australiano Kurtis Marschall (6,00 el pasado marzo) y el veterano estadounidense Sam Kendricks, lejos ahora de su mejor marca de 6,06.

España estará representada por dos de sus estrellas. El valenciano Quique Llopis debuta en 110 metros vallas tras colgarse una plata de ley en 60 vallas en los Mundiales de Torun, con récord nacional (7.42), El discípulo de Toni Puig (13.09) tendrá enfrente al estadounidense Cordell Tinch (12.87), a su 'enemigo' suizo Jason Joseph (13.07) y al nipón Rachid Muratake (12,92).

Cordell Tinch, un vallista sensacional / INSTAGRAM

El otro es el exazulgrana Adri Ben. Oro en 800 en el Europeo bajo techo de 2023, el mediofondista gallego regresa a las dos vueltas a la pista en este inicio de la temporada y ya decidirá si sube al 1.500 en el Europeo. Con 1:43.92 como mejor marca, sus rivales serán el australiano Peter Bol (1:42.55), el irlandés Mark English (1:43.37) y el keniano Wyclife Kinyamal (1:42.08).

Las figuras masculinas

En longitud se medirán la gacela búlgara Bozidar Saraboyukov (8,45), el italiano Mattia Furlani (8,39) y los jamaicanos Tajay Gayle (8,69) y Wayne Pinnock (8,54), mientras que en disco están el jamaicano Roje Stona (70,66), el alemán Steven Richter (74,00), el australiano Matthew Denny (74,78), el esloveno Kristjan Ceh (72,61) y el sueco Daniel Stahl (71,86).

Saraboyukov es una de las sensaciones del año / INSTAGRAM

En 3.000 estarán el etíope Addisu Yihune (7:33.94), el sueco Andreas Almgren (7:31.42) y los kenianos Edwin Kurgat (7:28.53) y Jacob Krop (7:28.83); los 100 verán al botswano Letsile Tebogo (9.86) y al australiano Lachlan Kennedy (9.96) ante los estadounidenses Kenneth Bednarek (9.79), Trayvon Brommell (9.76) y la 'bala' Chris Coleman (9.76). Además, el noruego Karsten Warholm (mejor marca de siempre con 32.67) y el brasileño Alison dos Santos correrán los 300 vallas.

Las estrellas femeninas

El regreso de la polémica estadounidense Sha'Carri Richardson en unos 200 que no le van bien (21.92) es uno de los reclamos en Shanghai, con la jamaicana Shericka Jackson como favorita (21.41), sin olvidar a la bahameña Shaunae Miller-Uibo (21,74). En 100 vallas, la estadounidense Masai Russell (12.17) es favorita ante su compatriota Tonea Marshall, la suiza Ditaji Kambundji y la jamaicana Ackera Nugent (todas 12.24). Ojo con la bahameña Devynnne Charlton (12.44), poseedora del récord en 60.

Sha'Carri Richardson está ansiosa por hablar en la pista / INSTAGRAM

La bahreiní Salwa Eid Nasser con su asombrosa mejor marca (48.14) es la referente en 400 lisos sin olvidar a la jamaicana Nickisha Pryce (48,57); la italiana Larissa Iapichino (7,06) sobresale en una longitud en la que estarán la estadounidense Lex Brown (7,07) y la colombiana Natalia Linares (6,95).

La estadounidense Chase Jackson (20,95), su compatriota Maggie Ewen (20.45), la canadiense Sarah Mitton (20,68) y la neerlandesa Jessica Schilder (20,47) darán lustre a un peso de enorme nivel. La laureada keniana Faith Kipyegon (14:05.20) correrá los 5.000 junto a las etíopes Medina Eisa (14:16.54), Hirut Meshesha (14:29.29) y la veinteañera Chaltu Dida (14:27.11).

Faith Kipyegon, una fondista atleta extraordinaria / EFE

Los 3.000 obstáculos verán a la kazaja Norah Jeruto (8:53.02), la keniana Faith Cherotich (8:48.71), la ugandesa Peruth Chemutai (8:48.03) y la gala Alice Finot con su récord europeo logrado en París'24 (8:58.67). En 1.500, la etíope Birke Haylom (3.53.22), la keniana Dorcus Ewoi (3:54.92), la australiana Jessica Hull (3:50.83) y la estadounidense Emily Mackay (3:55.90).