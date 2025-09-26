Madrugón para no perderse un golpe de la Ryder y Donald Trump decide esperar a la tarde

La primera jornada de la Ryder Cup se puso en marcha este viernes con madrugón de los aficionados, que a las cinco de la mañana ya se encontraban a las puertas del recorrido neoyorquino de Bethpage Black para coger sitio en las gradas del tee del 1.

Una jornada en la que se esperaba lluvia, que de momento no llegó en las primeras horas de competición, aunque sí se abarrotaron los accesos al campo neoyorquino, con la ‘amenaza’ de la llegada del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que confirmó su presencia el día anterior.

La mejor noticia para los organizadores de la Ryder en Nueva York es que el presidente decidió que acudirá a Bethpage Black en los encuentros de la tarde para no provocar el caos como sucedió con la visita a la final del US Open, y que provocó graves problemas de acceso.

Los fans ya llenaban las gradas todavía de madrugada en Nueva York / ERIK S. LESSER / EFE

Llegará en la jornada de tarde

En esta ocasión, ha decidido no interferir en el buen funcionamiento del torneo algo que le pidió la organización, y con todos los espectadores dentro del recinto, aparecerá para seguir los encuentros de la tarde, en la modalidad de fourballs.

Desde la Ryder Cup, una vez conocida la intención de la presencia de Trump, ya lanzaron una serie de avisos de seguridad como acceder con los menos objetos posibles, prohibidos los paraguas largos y también todas las tablets.

Los fans corearon los nombres de sus jugadores desd del tee del 1 / Matt Slocum / AP

Un arranque que se vivió con intensidad en las gradas, aunque con normalidad, a la espera de ver lo que suceda cuando Trump se acerque al campo y quiera seguir el juego de cerca.

¿Será una distracción para los jugadores? Veremos...