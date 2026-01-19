Madrid volverá a reunir a la élite mundial del deporte en los Laureus 2026

Madrid volverá a convertirse de nuevo en el epicentro del deporte mundial. El próximo 20 de abril, la capital española acogerá los Laureus World Sports Awards 2026, los premios más prestigiosos del panorama deportivo internacional. Será en una gala de primer nivel que se celebrará en el Palacio de Cibeles y que será retransmitida a todo el mundo. La ceremonia volverá a reunir a los mejores atletas, junto a leyendas históricas del deporte que forman parte de la Laureus World Sports Academy, para reconocer los logros más destacados y las historias más inspiradoras de 2025.

Madrid ejercerá así, por tercer año, como anfitriona de un evento que trasciende lo competitivo y que combina excelencia deportiva, impacto global y compromiso social. Madrid se ha consolidado como una de las grandes ciudades del deporte internacional, con un calendario que integra citas consolidadas y nuevos hitos. Es sede del Mutua Madrid Open de tenis, escenario habitual del desenlace de La Vuelta a España y referencia en baloncesto gracias al Movistar Arena. A todo ello se sumará en septiembre de 2026 el regreso de la Fórmula 1 a la ciudad desde 1981.

Carlos Alcaraz y Jude Bellingham, dos de los deportistas reconocidos en el pasado en los Laureus. / LAUREUS

El fútbol, eje central del ecosistema deportivo madrileño, también forma parte del relato de los Laureus. El Real Madrid, quince veces campeón de la UEFA Champions League, y el Atlético de Madrid, que acogerá la final de la Champions League en 2027 y es candidato a ser sede del Mundial de 2030, proyectan semanalmente la imagen de la ciudad y refuerzan su vínculo con los grandes eventos internacionales. Más allá de la gala, los Laureus 2026 volverán a poner el foco en el legado social del deporte.

Desde que Madrid acogió por primera vez los premios en 2024, la ciudad mantiene una relación activa con los programas de la fundación Laureus Sport for Good, que utiliza el deporte como herramienta de transformación social para niños y jóvenes. En este contexto, el jugador del Real Madrid Jude Bellingham, ganador del Premio Laureus al Mejor Deportista Revelación del Año en 2024, fue nombrado Embajador Laureus tras participar en actividades con menores en proyectos apoyados por la fundación en la capital.

Los nominados, en breve

La edición de 2026 contará con la entrega de la icónica estatuilla Laureus en las principales categorías: mejor deportista masculino y femenino, mejor equipo, revelación del año, reaparición del año, deportista con discapacidad y deportes de acción. Los nominados, que se anunciarán en las próximas semanas, serán seleccionados a partir de las votaciones de más de un millar de periodistas deportivos de todo el mundo, mientras que los ganadores serán elegidos por los miembros de la Laureus World Sports Academy, un jurado único compuesto por algunas de las mayores leyendas del deporte.

Leo Messi, con los galardones conseguidos en 2023. / LAUREUS

Entre ellas figura Raúl González Blanco, quien destacó el valor diferencial de estos premios: “Los Laureus son especiales no solo porque reconocen el éxito deportivo, sino por el impacto positivo que el deporte puede generar en nuestra sociedad”. El respaldo institucional a la cita queda reflejado en las palabras de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien subraya que el atractivo de Madrid como sede de grandes eventos deportivos internacionales es clave para proyectar una imagen de prosperidad, seguridad y pasión por el deporte.

En la misma línea, el alcalde José Luis Martínez-Almeida expresó el orgullo de la ciudad por acoger “la mayor gala del deporte mundial” y aseguró que Madrid volverá a estar “a la altura” de una cita de estas dimensiones. Además de premiar la excelencia deportiva, la gala volverá a incluir el Premio Laureus Sport for Good, que reconoce a organizaciones que utilizan el deporte para generar un impacto social positivo.

Un galardón que conecta directamente con el espíritu fundacional de Laureus y con el mensaje pronunciado por Nelson Mandela en la primera edición de los premios en el año 2000: “El deporte tiene el poder de cambiar el mundo”. Con la cuenta atrás ya en marcha y a la espera de conocer a los nominados, Madrid se prepara para vivir una noche histórica en la que el deporte mundial volverá a mirarse en el espejo de la excelencia, la inspiración y el compromiso social.