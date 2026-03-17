Madrid se viste de gala para recibir a PFL: el campeón español Van Steenis y Franco Tenaglia, estrellas de la noche

Cita histórica la que se vivirá el próximo 20 de marzo en el Palacio Vistalegre de Madrid con el desembarco de la PFL, la segunda mayor promotora de MMA a nivel mundial solo por detrás de la UFC. La Professional Fighters League ha apostado fuerte en la confección de la cartelera y los aficionados podrán disfrutar de varios de los nombres más destacados del panorama nacional e internacional.

El evento estará encabezado por nada más y nada menos que Costello Van Steenis, campeón hispanoneerlandés del peso medio, que defenderá su cinturón ante un viejo conocido: Fabien Edwards. El británico, hermano del excampeón de UFC Leon Edwards, llega a España con el objetivo de aguar la fiesta y tomarse la revancha tras caer ante Van Steenis en el pasado.

COSTELLO, CAMPEÓN DE PFL

‘The Spaniard’ es uno de los grandes referentes de las MMA nacionales y, junto a Ilia Topuria, uno de los campeones españoles más reconocidos en la actualidad. A sus 33 años y afincado en Andorra, ha preparado este exigente campamento entre los Países Bajos y el prestigioso Kill Cliff FC de Miami, uno de los gimnasios más potentes del mundo, donde comparte entrenamientos con figuras de la élite como Reiner de Ridder.

Van Steenis buscará su primera defensa del título en las 185 libras tras protagonizar una de las remontadas más espectaculares que se recuerdan. El pasado mes de julio sometió a Johnny Eblen en los últimos diez segundos de combate cuando perdía claramente en las tarjetas, en una actuación que medios como MMA Junkie o Ariel Helwani catalogaron como uno de los momentos del año en las MMA. Ahora, la responsabilidad es aún mayor: pelear en casa, liderar el desembarco de PFL en España y responder ante un Vistalegre que apunta al lleno.

CARTELERA REPLETA DE TALENTO NACIONAL

Otro de los grandes focos estará en Franco Tenaglia, pupilo del Climent Club y una de las auténticas ‘rock stars’ del circuito. El argentino debutará en la promotora tras firmar un importante contrato y se enfrentará al francés Yassin Najid en el peso wélter. Justo antes del combate estelar, AJ McKee Jr. y Adam Borics protagonizarán uno de los duelos más atractivos de la noche en las 145 libras.

El talento nacional también tendrá un papel protagonista. Borja García y Rafael Calderón, dos de los mejores pesos mosca del país, se enfrentarán en un duelo directo por la supremacía de la división. Además, Gino Van Steenis, hermano del campeón, se medirá a Mark Ewen, mientras que el canario Kevin Cordero afrontará un exigente reto ante el sudamericano Luciano Pereira (15-1), uno de los nombres más destacados del circuito regional.

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Madrid se prepara así para una noche histórica, con la PFL dispuesta a dejar huella en su primera gran incursión en territorio español.