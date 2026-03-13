Madrid se prepara para coronar a los nuevos reyes del breaking en la Final Nacional de Red Bull BC One

Madrid ya calienta motores para una de las citas más importantes del breaking nacional. El próximo 15 de marzo, el Red Bull BC One celebrará su Final Nacional en el Teatro Magno, donde los mejores B-Boys y B-Girls del país competirán por el título más prestigioso de la disciplina.

A partir de las 18:00 horas, el emblemático escenario madrileño se transformará en un auténtico cypher donde cada ronda pondrá a prueba la musicalidad, el carácter y la creatividad de los breakers. El formato mantiene la esencia del breaking: batallas uno contra uno, sin crews y con la improvisación como elemento central.

Madrid se convierte en capital del breaking con la 23ª edición de Red Bull BC One / Red Bull

Solo un B-Boy y una B-Girl lograrán coronarse campeones de España y obtener el billete para la Red Bull BC One World Final, que se celebrará el 29 de noviembre en Toronto (Canadá), donde se reunirán los mejores bailarines del planeta.

Ritmo, estilo y decisión internacional

El ritmo de la jornada lo marcará DJ Ros, mientras que B-Boy Artis ejercerá de host en una cita donde cada detalle puede decantar la batalla. El veredicto final estará en manos de un jurado internacional formado por B-Girl Ramona, Menno y Griimsen, encargados de evaluar técnica, estilo y originalidad sobre el escenario.

Cuenta atrás para el gran día

La cuenta atrás ya está activada y Madrid vuelve a situarse en el centro del breaking español en un fin de semana donde cada movimiento puede marcar la diferencia.

Las últimas entradas para la Final Nacional están disponibles a través de DICE, y el evento también podrá seguirse en directo desde la cuenta oficial de TikTok de Red Bull España.