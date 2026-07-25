Madelman, culturista: "La transformación física de Luis de la Fuente con 65 años nos recuerda una verdad que mucha gente olvida. El peor error es pensar que ya no merece la pena cuidarse"

José María Mete Bueriberi, mejor conocido en redes y en el mundo del fitness como 'Madelman', es un culturista profesional español de la categoría '212' con un fuerte impacto tanto en tarima como a nivel mediático. Su larga y exitosa carrera como 'Classic Physique', con infinidad de PRO Shows a la espaldas, y su éxito en redes se traduce en una comunidad de más de 1 millón de seguidores en Instagram y 2,4 millones en Tiktok (@madelman_).

A la espera de ver su debut en esta nueva temporada junto a su nuevo preparador José Suárez, Madelman sigue siendo muy activo en redes sociales con vídeos didácticos sobre entrenamiento, dando consejos para principiantes y también para avanzados o personas que se dedican profesionalmente al fitness. José, además, siempre se ha mostrado como un gran aficionado al fútbol, y recientemente publicó un vídeo opinando sobre el físico del seleccionador español Luis de la Fuente, un gran ejemplo de longevidad y estado de forma a sus 65 años.

Luis de la Fuente, seleccionador / Archivo

"Cuando ves imágenes antiguas y las comparas con las actuales, da la sensación de que hoy transmite una imagen mucho más fuerte, más saludable y con mayor vitalidad. Esto demuestra algo que muchos consideran imposible. Muchos llegan a los 40, 50 o 60 años pensando 'ya es tarde' y que su cuerpo ya no puede cambiar, pero la realidad es otra", empieza Madelman.

El conocido culturista reconoce la capacidad de De la Fuente de no rendirse y de dar un giro de 180º a su vida gracias al entrenamiento y un estilo de vida saludable: "El cuerpo sigue respondiendo al entrenamiento de fuerza durante toda la vida, cada kilo de masa muscular que se construye es salud, es mejorar tu vida cuando tengas 70 u 80 años. La masa muscular no es un lujo, es un seguro de vida. El peor error es pensar que ya no merece la pena cuidarse", explica.

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Luis de la Fuente, en el gimnasio / Movistar+

Por último, Madelman da un consejo a quienes puedan inspirarse gracias a este ejemplo: "Cada entrenamiento, cada comida, cada pequeño hábito suma. Imagínate dentro de diez años. Tienes dos opciones: depender cada vez más de los demás o tener fuerza y tener un cuerpo que sigue respondiendo. La transformación de Luis de la Fuente nos recuerda una verdad que mucha gente olvida: nunca es tarde para construir un físico más fuerte"