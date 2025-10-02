MacIntyre arranca con fuerza en Carnoustie y sueña con romper 20 años sin triunfo escocés en el Dunhill Links

La afición escocesa al golf se volcó en Carnoustie para apoyar a su ídolo local, Bob MacIntyre, decidido a conquistar el Alfred Dunhill Links Championship y convertirse en el primer escocés en ganar este torneo desde Colin Montgomerie en 2005.

El público se amontonó junto al primer hoyo y rodeó el tee inicial para presenciar su golpe de salida. Aunque también recibieron aplausos los otros tres representantes del equipo europeo de la Ryder Cup presentes esta semana —Tyrrell Hatton, tres veces campeón, Tommy Fleetwood y Matt Fitzpatrick—, la mayoría de los vítores estaban reservados para MacIntyre. Los gritos de “Bien hecho, Bob” y “¡Vamos, Bobby!” acompañaron su recorrido.

MacIntyre firmó un brillante 66 golpes, seis bajo par, en Carnoustie, quedando a solo tres impactos de los líderes: el inglés Matthew Jordan, el neerlandés Darius Van Driel y el estadounidense Ryan Brehm, de cara a la segunda ronda en Kingsbarns.

El escocés confesó haberse sorprendido por el recibimiento en el primer tee: “Fue increíble, nunca había visto algo así en el Dunhill Links. La atmósfera tras la Ryder Cup es fantástica y fue un placer poder ofrecer espectáculo. El 66 es un buen resultado, aunque las energías no están al máximo. Hay que gestionarlo, disfrutar y ver hasta dónde podemos llegar”.

Entre los nombres destacados de la clasificación figura el estadounidense Dustin Johnson, campeón del US Open 2016 y del Masters 2020, que regresa al Dunhill Links tras más de una década. Johnson brilló con un 64 golpes (ocho bajo par) en Carnoustie.

Otro escocés, Grant Forrest, vencedor del Nexo Championship en agosto, también se situó en una posición prometedora gracias a un 65 (siete bajo par).

El Alfred Dunhill Links Championship es una auténtica fiesta del golf de links, disputada en tres campos emblemáticos —Old Course St Andrews, Carnoustie y Kingsbarns— y que concluirá el domingo en St Andrews.

Con 5 millones de dólares en premios, el torneo combina dos competiciones: el evento profesional individual, con algunos de los mejores jugadores del mundo, y el campeonato por equipos, donde los profesionales se emparejan con golfistas amateurs, creando un ambiente único.

Entre los aficionados célebres que participan este año figuran Michael Douglas, Catherine Zeta-Jones, Bill Murray, Matthew Goode, Ronan Keating, Tom Chaplin, Dave Farrell, Mike Rutherford, Huey Lewis, Piers Morgan, Peter Jones, Andy Murray, Wayne Gretzky, Kelly Slater, Steve Redgrave, A.P. McCoy, Kevin Pietersen, Allan Lamb, Mark Nicholas, Schalk Burger Jnr, Morne du Plessis y Rob Louw.

Este 2025 marca el 40º aniversario del apoyo de Alfred Dunhill al golf en St Andrews, primero con la Alfred Dunhill Cup (1985) y desde 2001 con el Dunhill Links Championship. En estas cuatro décadas se han recaudado millones para causas benéficas.

La Alfred Dunhill Links Foundation, creada en 2011, canaliza estos esfuerzos, apoyando la formación de jóvenes golfistas en Escocia y Sudáfrica, además de colaborar con la Universidad de St Andrews y la St Andrews Pilgrim Foundation, dedicada a conservar el patrimonio histórico de la ciudad.