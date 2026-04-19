¡Machada de David Puig en el LIV Golf!

David Puig protagonizó la actuación más brillante de la semana en el Club de Golf Chapultepec, firmando una espectacular tarjeta de 62 golpes, nueve bajo par, a tan solo un golpe del récord del campo en Ciudad de México. El golfista catalán incluso pensó brevemente en una cifra histórica al final de la ronda.

“Un poco, sí”, dijo el jugador de La Garriga al ser preguntado si había pensado en firmar un histórico 59. “De hecho, estaba dos bajo par al salir del hoyo 16, y jugué los siguientes seis hoyos siete bajo par, lo cual es increíble”, recordaba.

Puig comentó que el tramo final en el Club de Golf Chapultepec dificultó alcanzar la cifra mágica. “Los hoyos 4, 5 y 6 son bastante exigentes, así que los jugué bastante bien, pero no me acerqué demasiado al récord”, dijo. “Y en el hoyo 7 para terminar, sabía que tal vez un ‘eagle’ era una opción, así que definitivamente pensé en el 59. Pero al final, todavía estaba un poco lejos”.

Una sobresaliente actuación del jugador de los Fireballs que le ha llevado al quinto puesto en la clasificación general, con un total de -10, empatado con su compañero en los ‘Fireballs’, Josele Ballester.

Jon Rahm, en control

El capitán de la Legión XIII, Jon Rahm firmó su segundo 67 consecutivo (-4) el sábado en el Club de Golf Chapultepec para alcanzar un total de -14, lo que le da una ventaja de dos golpes al inicio de la ronda final sobre su compañeo Tyrrell Hatton y tres sobre Branden Grace y Tom McKibbin.

Jon Rahm lidera el torneo de México City con dos golpes de ventaja tras firmar 67 el sábado / LIV GOLF

Será la quinta vez en su trayectoria en LIV Golf que comienza la ronda final como líder.Rahm extendió su racha de rondas consecutivas por debajo de los 70 a ocho. De las 23 rondas que ha jugado esta temporada, ha bajado de 70 golpes en 21 ocasiones, demostrando una consistencia impresionante.

Sin embargo, sus perseguidores serán un rival peligroso en un campo que ofrece muchas oportunidades para birdies, así como el riesgo de obtener puntuaciones altas. Un domingo dónde se decidirá este torneo, posiblemente el último como miembro del LIV Golf como lo conocemos ahora tras los cambios que llegan en 2027.