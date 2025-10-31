Mabrouk y una roja 'echan' de la final a los Hispanos Juveniles de Entrerríos

No pudo ser. La selección española juvenil que dirige el emblemático exjugador azulgrana Raúl Entrerríos se quedó a las puertas de la final del primer Mundial sub'17 masculino de la historia tras peder en la segunda semifinal contra Egipto por 28-31 pese a que ganaba por 17-16 a 20 minutos del final.

España - Egipto (balonmano, Mundial sub'17), 30/10/2025 MUNDIAL SUB'17 MASCULINO ESP 28 31 EGI Alineaciones ESPAÑA, 28 (12+16): Albert Quesada (p.), (Rubén Cardeñosa, p.s.), Williams Thompson (3), Marcos García (1), Julio Fis (3), Diego Lita, Adrián Glaría (3), Xoel Lago (3), Eric Anselmo, Jorge Martínez, Pablo Sánchez (7, 3p.), Unai Barreto (2), Ian Viladiú (3), Álvaro Luis Díaz (2), Joel Casas (1) y Marc Villarreal. EGIPTO, 31 (12+19): Abdelmalak Mabrouk (p.), Mohamed Othman (p.s.), Abdelrhman Elgamal (3), Yassin Morsi, Mazen Ismail (3), Mansour Amer, Moaaz Ibrahim (3), Mahmoud Elwakil, Zein Ismail (3), Hamza Elsaid (2), Moamen Bakir (7, 1p.), Yassin Said, Mohammad Elseikh, Yahia Soliman, Youssef Ahmed (6) y Yassien Ramadan (4, 1p.).

Con 10 paradas y bastantes de ellas en momentos clave, el meta Abdelmalak Mabrouk fue uno de los factores determinantes que condenaron a los Hispanos Juveniles a jugarse la medalla de bronce contra Catar este sábado (17:45 horas). Por contra, los africanos se enfrentarán a Alemania en la lucha por el primer título mundial para menores de 18 años.

El otro factor determinante fue la expulsión con roja directa que recibió el pivote azulgrana Eric Anselmo en el ecuador de la segunda parte, cuando el partido estaba totalmente equilibrado. Esos dos minutos y su ausencia en el resto de la semifinal pesaron como una losa para los españoles.

Se da la circunstancia de que Raúl Entrerríos había debutado a finales de septiembre como nuevo seleccionador español juvenil y lo hizo en tierras egipcias con dos importantes victorias en sendos amistosos ante los norteafricanos por 36-40 y 32-37. Sin embargo, esta vez había una final en juego y no se repitió la historia.

España venía de derrotar con enorme autoridad en la fase de grupos a Corea del Sur (57-16), a Qatar (24-41) y a Túnez (48-23), mientras que el combinado egipcio se había deshecho de Brasil (35-26), Estados Unidos (22-42) y la anfitriona Marruecos (32-20).

Los Hispanos Juveniles fueron a más, con el azulgrana Albert Quesada respondiendo a las paradas de Mabrouk. Así se pusieron por delante a los 15 minutos de juego (6-5) y ganaban por dos goles al paso por el 20' (9-7). Sin embargo, una serie de errores derivaron en las tablas al descanso (12-12).

El equipo que dirige el bimedallista olímpico Raúl Entrerríos seguía al frente en el minuto 40 (18-17), momento en el que la roja a Anselmo y el parcial de 1-4 fueron el inicio del fin. España no aprovechó las segundas exclusiones de Elgamal y de Bakir, pero mantenía sus opciones. Al final, los tantos de Ibrahim y de Ramadan resultaron letales (28-31).

El jugador español más inspirado en ataque fue Pablo Sánchez Labrador, autor de siete goles de 12 lanzamientos, tres de ellos sin fallo desde los siete metros. Por parte egipcia, Moamen Bakir fue una pesadilla con siete 'dianas' y tan solo dos lanzamientos que no acabaron en gol.