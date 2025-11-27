Luna Sobrón impulsa la gran jornada española en el arranque del Open de España

El Andalucía Costa del Sol Open de España presented by Oysho arrancó con fuerza este jueves en el Real Guadalhorce Club de Golf, donde Luna Sobrón brilló con un magnífico -5 que la coloca en segunda posición empatada junto a Céline Herbin y a solo un golpe del liderato. Su actuación, unida a las de Marta Martín (-4), Carlota Ciganda (-3) y al sólido bloque de jugadoras españolas que terminó bajo par, firmó un inicio de torneo especialmente ilusionante para el golf nacional.

Luna salió con decisión desde el tee del 1, exhibiendo la regularidad que la ha llevado a consolidarse entre las veinte mejores de la Orden de Mérito. Tras dos pares iniciales, enlazó birdies en el 3, 4, 7 y 9 para cerrar los primeros nueve hoyos con un sensacional -4. En la segunda vuelta mantuvo el temple, sumó su quinto birdie en el 12 y completó seis pares consecutivos para rubricar una tarjeta sin errores.

"Salí nerviosa, pero me supe calmar. Estoy teniendo una gran temporada y el trabajo con el putt está dando sus frutos, explicó la balear, que valoró también el apoyo de su caddie y pareja, Álvaro Alonso (excaddie de Carlota Ciganda): "Me conoce muy bien, y tenerlo esta semana en la bolsa es un lujo". Luna animó además al público a llenar Guadalhorce: "Hay un nivel increíble y el campo está perfecto. ¿Qué más se puede pedir?", dijo.

Carlota Ciganda, al acecho

Entre las demás españolas destacadas, Marta Martín (-4) completó una vuelta muy sólida que la sitúa quinta empatada y con opciones reales de pelear por todo. Carlota Ciganda, vigente campeona, reaccionó con jerarquía tras el bogey inicial en el hoyo 1 y cerró el día con un meritorio -3 y cuatro birdies totales, destacando especialmente su espectacular segundo golpe a bandera en el 18 para asegurar el birdie. "Estoy contenta con este -3. Evidentemente siento algo de presión por haber ganado el año pasado, pero aún así estoy con confianza y me motiva mucho jugar en casa", señaló la navarra.

Un birdie en el 18 permitió a Carlota Ciganda subir posiciones en la primera jornada del Open de España / LET

También firmaron resultados prometedores Harang Lee, Nuria Iturrioz, Amaia Latorre, Teresa Toscano y Azahara Muñoz (-2), todas ellas bien posicionadas para atacar en la segunda jornada. Las amateurs Andrea Revuelta (Par) y Adriana García Terol (+1) completaron también un estreno sólido frente a las mejores del continente.

En lo más alto de la clasificación, Smilla Soenderby y Trichat Cheenglab compartieron el liderato con -6 tras dos actuaciones impecables, ambas sin bogeys