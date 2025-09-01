Luke Donald selecciona a Jon Rahm para liderar a Europa en la Ryder Cup de Nueva York

El capitán del equipo europeo de la Ryder Cup, que se disputará del 26 al 28 de septiembre en Bethpage Black confirmó la presencia del vasco Jon Rahm en el torneo que les medirá a Estados Unidos en el torneo bianual, que visita en esta ocasión Nueva York.

Rahm disputará su cuarta Ryder Cup, con victoria en la última disputada en Italia y dispuesto de liderar al equipo europeo en un territorio realmente hostil como será Nueva York. “Luke me lo comunicó unos días atrás y me siente tremendamente honrado de volver a representar a Europa en la Ryder”, dijo el español desde su residencia en Arizona.

“Va a ser un torneo increíble, y espero hacerlo mejor que la última vez en Estados Unidos, que coincidió con el covid”, recordaba. “Sin duda, es un reto mayor, especialmente en un ambiente muy complicado que nos espera”.

Rahm, el legado de campeones españoles

El capitán europeo reconoció que Rahm es una fuerza en el equipo europeo y además en un año donde ha demostrado su calidad logrando la victoria en el LIV Golf Individual y por equipos. “Su juego es meticuloso siempre, y es increíble como entiende la historia de la Ryder y quiere seguir los pasos de Sergio García Jose Maria y Seve.y Jon toma esa historia y la pone en el campo”

Además de Rahm, el capitán eligió a jugadores más que previsibles en las apuestas previas como Shane Lowry (Inglés), Sepp Straka (Austria), Viktor Hovland (Noueega), Ludwig Äberg (Suecia) y la duda se despejó con la elección del inglés Matt Fitzpatrick, que acabó siendo el último elegido después de contar con varios candidatos para esa plaza final.

Estos seis jugadores se unen a los que calificaron de manera automática como Rory McIllroy, Robert McIlntyre, Tommy Fleetwood, Justin Rose, Tyrrell Hatton y Rasmus Hojgaard.

“Entedemos que será un duelo complicado y creo que hemos configurado un equipo competitivo y con jugadores con experiencia que nos permitirá luchar ante Estados Unidos”, dijo Donald. “Vamos a implementar nuevas técnicas y tratar de evitar derrotas abultadas como las que hemos sufrido en tres de los últimos cuatro enfrentamientos”, dijo el capitán.