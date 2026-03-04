Luke Donald liderará Europa en busca de su tercer triunfo consecutivo en la Ryder Cup 2027

El inglés Luke Donald quiere hacer historia como capitán europeo de la Ryder Cup en busca de su tercera victoria consecutiva, después que European Tour anunciase que volverá a dirigir al equipo europeo en Adare Manor en 2027

El inglés de 48 años ya había capitaneado al Equipo Europeo en una victoria por 16½ - 11½ contra Estados Unidos en Marco Simone, Roma, en 2023, y en una victoria por 15-13 en Bethpage, Nueva York, el pasado septiembre.

“Las dos últimas Ryder Cups han significado mucho para mí y mi familia. No imaginé que llegaría esta tercera. Celebrando ese domingo por la noche en Nueva York, tras una semana llena de presión en un entorno difícil, pensé que tal vez mi trabajo estaba hecho. Pero quizás haya algo más que contar”, dijo en un comunicado emitido por European Tour.

“Esta trayectoria como capitán de la Ryder Cup me ha dado mucha concentración, mucho propósito, y es algo que no doy por sentado. Es un verdadero privilegio y estoy deseando volver a jugar la Ryder Cup en casa”, comentó Donald, que ha demostrado una capacidad de liderazgo increíble.

El European Tour, muy satisfecho

Guy Kinnings, Director Ejecutivo del European Tour Group, declaró que “Luke fue un capitán excepcional en Roma y Nueva York, liderando al equipo a la victoria en ambas ocasiones, y es fantástico que vuelva para lograrlo por tercera vez”, dijo.

Guy Kinnings, director ejecutivo del European Tour, confía de nuevo Luke Donald para llevar a Europa a la victoria en Irlanda / EUROPEAN TOUR

“Esas victorias fueron notables, pero casi aún más impresionante fue cómo dirigió al equipo y su comportamiento. Ha enfrentado muchos desafíos como capitán a lo largo de sus dos mandatos, y los ha gestionado todos con su habitual calma, aplomo y autoridad, y sobre todo con respeto.

“Es meticuloso en todo lo que hace en cuanto a planificación y preparación, pero Luke sería el primero en reconocer que, a pesar de su excelente trabajo, este es un nuevo reto para él y el equipo. Estará tan motivado y comprometido como siempre para ayudarlos a alcanzar más éxitos.

Un tercer triunfo seguido sería histórico

Walter Hagen y Ben Hogan lideraron al equipo estadounidense a cuatro y tres victorias en la Ryder Cup, respectivamente, pero ninguno logró tres victorias consecutivas, cosa que está en disposición de hacer Donald en septiembre de 2027 tras sus éxitos en Marco Simone y Bethpage con una victoria en Adare Manor, del 13 al 19 de septiembre de 2027.

Se convierte en la cuarta persona en capitanear a Europa en tres o más Ryder Cups consecutivas, después de Dai Rees (1955, 1957, 1959, 1961, 1967), Tony Jacklin (1983, 1985, 1987, 1989) y Bernard Gallacher (1991, 1993, 1995).