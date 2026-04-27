Lucia Szabová hace historia en OKTAGON 87 y se convierte en la primera doble campeona femenina de la promotora

OKTAGON 87 dejó una noche para el recuerdo en el Home Credit Arena de Liberec. La promotora regresaba a la ciudad checa tres años después y lo hizo con una cartelera cargada de finales antes del límite, pero por encima de todos los resultados hubo una imagen que marcó el evento: Lucia Szabová levantando un nuevo cinturón y convirtiéndose en la primera doble campeona femenina en la historia de la organización.

La eslovaca llegaba al combate estelar con el aura de invicta y con la oportunidad de ampliar su legado. Enfrente tenía a Leidiane Fernandes, una rival peligrosa, física y dispuesta a romper el guion desde el primer segundo. La brasileña salió con mucha intensidad, tratando de incomodar a Szabová con presión y volumen, pero la paciencia de la conocida como Silent Killer terminó siendo decisiva.

Szabová no se dejó arrastrar al desorden. Fue leyendo la pelea, ajustando distancias y castigando con golpes más claros cada vez que Fernandes intentaba acelerar. Su striking volvió a mostrar esa mezcla de precisión y frialdad que la ha convertido en una de las grandes referencias femeninas de OKTAGON. Sin necesidad de precipitarse, fue apagando el ímpetu inicial de su rival hasta encontrar el momento perfecto para cambiar el rumbo del combate.

La acción definitiva llegó en el tercer asalto. Szabová conectó bien de pie, llevó la pelea al suelo con una transición limpia y, una vez en posición dominante, no dejó escapar la oportunidad. Desde la montada descargó golpes hasta obligar al árbitro a intervenir. La victoria por TKO no solo mantuvo intacto su récord profesional, ahora en 11-0, sino que la elevó a un lugar único dentro de la promotora: campeona de dos divisiones y nueva cara de una era para el MMA femenino europeo.

El triunfo tiene además un valor simbólico. Szabová no ganó simplemente otro cinturón; confirmó que su dominio no depende de una sola categoría. Su capacidad para adaptarse, su calma bajo presión y su instinto para cerrar peleas la colocan como una campeona total. En una noche con mucho ruido alrededor, ella volvió a pelear como si todo estuviera bajo control.

Tras la victoria, Szabová también dejó claro cuál podría ser su próximo gran reto. En la entrevista posterior al combate señaló a Lucie Pudilová, un nombre de enorme peso en la escena checa y una rivalidad que lleva tiempo cocinándose. Si OKTAGON decide avanzar en esa dirección, la promotora tendría entre manos una de las peleas femeninas más atractivas que puede ofrecer actualmente en Europa.

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La velada también tuvo otros protagonistas. Dominik Humburger, arropado por el público de Liberec, superó a Zebaztian Kadestam en el combate coestelar y reforzó su posición en el peso medio. Radek Roušal firmó una de las actuaciones más contundentes de la noche al noquear a Samuel Bark en el primer asalto, mientras que Josef Hála venció a Tomáš Mudroch en un vibrante duelo bajo reglas STAND and BANG.