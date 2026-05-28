Lucía Sempere: "Me gustaría que a nivel internacional dijeran: cuidado con los españoles"

La atleta de escalada Lucía Sempere recibe a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA tras competir en la ronda clasificatoria de boulder femenina de World Climbing Series Comunidad de Madrid 2026 que se celebra durante cuatro días en el municipio madrileño de Alcobendas.

P: ¿Cómo afrontas no haberte clasificado para las semifinales de World Climbing Series Comunidad de Madrid 2026?

R: No me importa lo de la clasificación porque eso no es el resultado real, es solo un número. Entonces no me centro solo en el resultado, me centro en que he competido súper bien y en cómo he minimizado todos los fallos que suelo tener. Por ejemplo, hago muchos pegues tontos, pegues innecesarios y en esta competición no he hecho prácticamente pegues así que estoy súper orgullosa de eso porque estoy mejorando mucho mi forma de escalar, de competir y al final el resultado no está ahora pues si sigo por este camino llegará, y sino, pues disfrutamos del proceso y ya hasta. Estas eran mis expectativas en esta y en todas las competiciones. Mi mentalidad es así en todas, que al final si lo haces bien llegan resultados y si no llegan pues bueno, pues lo has hecho bien y te lo has pasado bien, has viajado y ya está

P: ¿Cuál es el momento en el que sientes más tensión dentro de una competición?

R: A ver siempre el momento de más tensión para mí y para todos los competidores es el momento de antes de salir en el que estás sentado en la silla, te quedan tres minutos, estás poniéndote los pies de gato y escuchas, por ejemplo, que los demás están fuera. Ahí tienes bastante presión por lo que están haciendo, porque lo haces igual o no. Ese es un momento de mucha tensión pero creo que la mayoría de nosotros en el momento en el que pisamos la colchoneta desaparece. Todo desaparece. Preparo muchísimo la parte física porque soy una persona con mucha técnica y mi punto fuerte es ese precisamente junto con la placa. Pero la parte física la tengo muy poco desarrollada entre comillas en comparación a la parte técnica. Entonces me he centrado mucho en ella, aunque todavía me queda mucho por entrenar esa parte física de bloque, campus, gimnasio...

P: ¿Cómo está siendo estar aquí en Madrid disputando la Copa del Mundo de Escalada?

R: La verdad es que lo primero que sientes es calor cuando llegas aquí, pero luego con los nervios y con la emoción se te va pasando, vas concentrándote en lo que tienes que estar y la verdad es que he sentido súper bien porque por la mañana había poco público pero se han puesto a gritar como locos y yo les he escuchado y me ha animado mucho cuando estaba en los bloques. Me he sentido súper bien acogida y me sentía súper feliz, la verdad. Independientemente del resultado y todo eso, he escalado muy contenta.

Al final cuanto más presión tienes, en mi caso, escalo fatal y cuando tengo expectativas y cuando quiero hacer esto, esta posición quiero ganar esta competición, es que lo hago fatal y al final mi mentalidad es por qué estoy haciendo esto. Yo estoy compitiendo porque quiero competir y porque nadie me está obligando a competir, lo hago por voluntad propia. ¿Si no disfruto, qué hago? Entonces, en el momento en el que deje disfrutarlo, lo dejaré.

P: ¿Qué te gustaría que se dijera de los atletas españoles en esta competición?

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R: Me gustaría que supongo que se nos tuviese en cuenta a nivel internacional, porque España no suele ser como de los primeros países en los que piensas cuando dices el nivel alto internacional. España no es el primer país en el que piensas y me gustaría que eso cambiará y que realmente mencionaran a España y dijeran: cuidado con los españoles, que vienen los españoles. Me gustaría eso.