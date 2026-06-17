Lucía Martín-Portugés se proclama campeona de Europa de sable tras una remontada épica

La esgrima española ha vuelto a tocar el cielo continental gracias a una actuación histórica en la jornada inaugural del campeonato. Lucía Martín-Portugés se ha proclamado campeona de Europa de sable tras firmar un torneo memorable, superando a las grandes potencias mundiales de la disciplina y culminando su gesta con una remontada épica ante la número uno del mundo.

El camino firme hacia los cuartos de final

Ya en el cuadro de 32, Martín-Portugués fue la única representante española que consiguió avanzar tras imponerse a la rusa Aleksandra Mikhailova por un contundente 15-6.

La sablista madrileña demostró desde el primer asalto que llegaba a la cita en un estado de forma excepcional. En el cuadro de 16 volvió a mostrar su gran nivel y logró una nueva victoria por 15-10 frente a la ucraniana Bondar, un triunfo de prestigio que le abrió de par en par las puertas de los cuartos de final.

Temple de acero para asegurar la medalla

En la decisiva lucha por las medallas le esperaba la húngara Luca Szucs, campeona del mundo por equipos en 2022 y 2023. La española dominó gran parte del asalto, imponiendo su ritmo y su estrategia sobre la pista, aunque su rival logró reducir diferencias en los compases finales del enfrentamiento.

Sin embargo, en el momento de máxima presión, Martín-Portugués mantuvo la calma para cerrar el encuentro con un 15-12 que le aseguraba el pase a semifinales y, con ello, una medalla europea.

Ya en la penúltima ronda, la española se enfrentó a la ucraniana Alina Komashchuk, a la que superó con una claridad aplastante por 15-7 para clasificarse con brillantez para la gran final por el oro.

Una remontada épica ante la número uno mundial

En el combate definitivo por el oro le esperaba el mayor reto posible: la rusa Yana Egorian, doble campeona olímpica en Río 2016 (tanto en la modalidad individual como por equipos), vigente campeona del mundo, campeona de Europa por equipos y actual número uno del ranking mundial.

El asalto final pareció ponerse cuesta arriba para la española, que llegó a encontrarse con una desventaja de 11-7 en el marcador que hacía presagiar un desenlace amargo.

Fue en ese instante crítico cuando Lucía Martín-Portugués protagonizó una espectacular remontada, encadenando acciones de enorme mérito táctico para imponerse finalmente por un ajustado 15-13 y proclamarse, por derecho propio, campeona de Europa.

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Con este triunfo indiscutible, la sablista española firma uno de los mayores éxitos de la esgrima nacional y sitúa a España en lo más alto del podio continental en la primera jornada del campeonato, demostrando el excelente nivel competitivo del sable español en la escena internacional.