Una luchadora desvela cuánto se cobra en La Velada: "Perdí dinero"

Este lunes, Ibai Llanos presentó la Velada del Año VI. Un acontecimiento anual muy exitoso, creado y dirigido por el 'streamer', en la que varios luchadores y luchadoras se enfrentan en un ring, de forma no profesional. Este año, se repetirá en La Cartuja, en Sevilla, durante el 25 de julio. Ibai ha querido repetir la sede por motivos de horarios, y se prevé la mejor Velada hasta el momento.

Con esta edición, el evento llevará seis. El año pasado batió récords históricos con picos de audiencia que superaron los 9 a 10 millones de espectadores simultáneos en Twitch y llenó el estadio con 80.000 entradas vendidas. Fue un hito mundial de streaming que superó la edición anterior.

En la Velada del Año V, sucedió de todo. Los combates estuvieron muy igualados y emocionantes, cantaron artistas mundiales como Melendi, Los del Río, Grupo Frontera, Eladio Carrión, Myke Towers, De La Rose o Aitana, y acudieron decenas de influencers.

Un combate polémico

Por lo que hace al ring, hubo un combate especialmente destacado, el de Abby contra RoRo. La 'streamer' de Palma llegó al combate tras una preparación muy exigente que la obligó a bajar mucho de peso para situarse por debajo de los 57 kilos. En cambio, RoRo apareció con una condición física muy destacada, lo que hacía que muchas apuestas la señalaran como favorita. Aun así, Abby planteó una estrategia basada en mantener la distancia y moverse con inteligencia, evitando los ataques de su rival, que intentaba acercarse con la cabeza baja para conectar golpes. Gracias a ese planteamiento, logró imponerse finalmente por decisión dividida.

Pese a los abucheos, Abby se llevó la victoria. Sin embargo, se especuló sobre si, a pesar del gran esfuerzo al que están sometidos los concursantes, si realmente les beneficia económicamente pelear (teniendo en cuenta que la victoria es más una superación personal, un cambio físico y visibilidad).

¿Vale la pena luchar en La Velada?

Un año más tarde, la 'streamer' de 25 años fue entrevistada en la plataforma de 3Cat, en SomEva, una comunidad de creadores y creadoras GenZ en catalán y sin filtros. "Justamente, no me salía a ganar en ese momento. Porque imagínate, yo estaba entrenando, con lesiones, me encontraba fatal, no podía más y aunque miraba mi banco y seguía bajando, ellos me pagaban una cantidad que no me salía a ganar", empieza contando Abby.

Hay que tener en cuenta que tener preparadores físicos o apuntarte a clases de boxeo durante muchos meses, tiene un coste elevado. "Yo probablemente lo negocié bastante mal, no es todo responsabilidad suya, pero para que te lo puedas imaginar, al mes eran 1.000 euros los entrenadores, 2.000 euros en lesiones, videógrafo, edición, gasolina... no me rentó", continúa, refiriéndose a los gastos y dejando claro que percibía menos cantidades que estas.

"Sin embargo, con el trabajo de después, sí", concluye, afirmando que la repercusión que tuvo y los seguidores que pudo ganar, además de la satisfacción personal, le valió la pena.