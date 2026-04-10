La lucha de Jon Rahm y Sergio García tiene premio en el Masters

El castellonense Sergio García, con un total de +3, y el vasco Jon Rahm (+4) cerraron una segunda jornada muy tensa, aunque ambos lograban el objetivo de meterse en el corte del Masters y, salvo sorpresa de última hora en los resultados del resto de la jornada, ambos estarán el fin de semana para completar esta 90º edición del primer ‘Grande’ de la temporada.

Antes de empezar el día, el que peor lo tenía era el capitán de Legión XIII que salía con un doloroso +6 que le obligaba a reaccionar en la segunda jornada si quería tener opción de estar el fin de semana, o incluso progresar en la clasificación.

Y el de Barrika empezaba de manera esperanzadora con dos birdies en el dos y cinco que le empujaban en la clasificación. Aunque un bogey en el nueve le frenaba en seco. Aunque si algo tiene el vasco, es lucha y convicción, y después de dejarse algunos birdies por el camino, finalmente sumaba el tercero en el par 3 16 que le llevó al +4.

Sergio García ejecuta un golpe durante la segunda vuelta de este viernes / CHRIS TORRES / EFE

Mejora Jon en un día de garra

Aún tuvo opción en el 17 que no pudo cuajar y en el 18 firmaba un buen par para cerrar la jornada con 70 golpes (-2), con la sensación de mejora, y con el billete para el fin de semana, con un +4, aunque sin prácticamente opciones de luchar por su segunda chaqueta verde, que tendrá que esperar a otra oportunidad.

Para el castellonense Sergio García, el objetivo de meterse en el corte lo tenía mucho más cerca tras el par (72) del primer día, aunque debía también certificarlo. Y el de Borriol no tenía precisamente un buen inicio sumando nada menos que tres bogeys consecutivos que encendían las alarmas.

Rahm ya ha podido celebrar tres birdies en esta segunda vuelta / CHRIS TORRES / EFE

Afortunadamente, Sergio reaccionaba rápido en el seis y ocho para volver a situarse en números tranquilizadores (+1) y con media vuelta por delante. El campeón del Masters jugó de manera muy regular, sumando pares hasta el 17 dónde una mala salida le condenó a un doloroso doble bogey, que le llevaba a un peligroso +3. Selló el par en el 18 y se iba a casa sin mejores sensaciones tras esos 75 golpes (+3), aunque con el consuelo que estará el fin de semana, el primer objetivo que se había marcado.

Olazábal dice adiós al torneo

El que no iba a lograrlo era Txema Olazábal, que después de un magnífico 74 del primer día, no pudo mantener el ritmo en la segunda jornada, y perdía muchos golpes, con dobles bogeys en el cuatro y nueve que prácticamente le dejaban fuera del corte en su 37ª aparición en el torneo.

Rahm y Sergio estarán el fin de semana aunque serán unos meros observadores de lo que pase por arriba, con jugadores como Tyrrell Hatton, que firmó una gran vuelta de 66 golpes (-6), que lo situaba cuarto, con -4, aunque parecía lejos de un Rory McIlroy que abría hueco en la cabeza con todavía mucha vuelta por delante.

Hatton fue uno de los destacados en la segunda jornada, con vuelta de 66 golpes (-6) / CHRIS TORRES / EFE

Habrá que esperar al cierre de la jornada aunque todo apunta a que no habrán sobresaltos y tanto Jon como Sergio podrán irse a descansar dentro de los 55 mejores y empatados, y pensar en una vuelta espectacular este sábado para darse alguna oportunidad, ciertamente lejana con el desgaste producido en estos dos primeros días de Masters.