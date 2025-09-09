Lucas Yáñez y Guillermo Gómez, campeones de Europa Sénior y Junior

España ha vuelto a demostrar que domina Europa en la competición masculina junior y sénior. Guillermo Gómez y Lucas Yáñez se han proclamado campeones de Europa junior y sénior de la modalidad libre, respectivamente, y han sumado dos nuevos oros para la delegación española en el Europeo de Trieste. Esta es la primera vez que ambos se proclaman campeones de Europa y la novena consecutiva que España se lleva el oro en categoría sénior.

El primero en hacerlo fue el patinador madrileño, Guillermo Gómez. El actual campeón del mundo demostró su superioridad y logró un título que todavía no tenía en su último año en esta categoría. Con sus dos programas, sumó un total de 247.18 puntos, unos números de otro mundo. El otro representante español en esta categoría, David Rama, terminó en cuarto lugar, muy cerca del podio. En la competición femenina, doble podio con Alba Duch, segunda e Ivet Ashurst, tercera. Ambas han realizado un gran papel en este campeonato.

Por su parte, Lucas Yáñez se ha proclamado campeón de Europa sénior con dos actuaciones brillantes en los programas corto y largo. El patinador del CPA Maxia ha superado su actuación del año pasado, donde fue tercero, para conseguir su primer título continental sénior. Sin duda, un esfuerzo a todo su trabajo y trayectoria. El tercer escalón del podio también ha tenido sabor español con Arnau Pérez, que ha remontado en el disco largo después de ir quinto tras el corto. El cuarto puesto ha sido para el patinador Alex Medina.

En la competición femenina sénior, Sira Bella se ha colgado la medalla de bronce mejorando la cuarta posición provisional que tuvo tras el programa corto. La patinadora del AS Cunit se ha mostrado sólida en el programa largo y ha conseguido un tercer puesto muy meritorio. En clave española, Andrea Silva fue sexta y Patricia Castelreanas, séptima.

Mañana martes 9 de septiembre finalizará la competición de parejas artístico y parejas danza.

La delegación española suma un total de siete oros, una plata y cuatro bronces en el Campeonato de Europa a falta de las parejas y la modalidad de solo danza.