Luca Hoek también voló en 200 libres y España se atreve a soñar en el Europeo

Luca Hoek es la gran estrella de la natación española, tal y como volvió a demostrar el pasado fin de semana en los Campeonatos de España Open 50 tras los cuales hay ya 16 mínimas absolutas y serias opciones de que la lista supere la veintena en los Europeos que se disputarán del 10 al 16 de agosto en las instalaciones olímpicas de París (Centro Acuático).

Los Nacionales empezaron con el jarro de agua fría por la baja de Carles Coll, actual campeón mundial de 200 braza en piscina corta, quien por temas de visado no estuvo en Palma y ni estará en los Europeos. El tarraconense sigue entrenándose en Virginia Tech a las órdenes de Sergi López (bronce en los Juegos de Barcelona'92) y su ausencia se unió a la lesionada Carmen Weiler, oro en 200 espaldas en el último Europeo en piscina corta.

Volviendo a la piscina, Luca Hoek se convirtió en Palma en el primer español capaz de nadar los 100 libres en menos de 48 segundos (47.72) y arrastró al extremeño César Castro a unos sensacionales 47.98. Además, Miguel Pérez-Godoy fue bronce con 48.38 y Sergio de Celis, cuarto con 48.95. Con los relevos de estilos y los mixtos asegurados, faltaría un cuarto integrante y que la RFEN se dedica a inscribir el 4x100 libre masculino, el 4x200 libre masculino y el 4x100 libre femenino.

Luca Hoek tocó dos veces la campana en Palma de Mallorca / RFEN

Hijo de padre neerlandés y madre francesa, el de Sant Pere de Ribes también arrasó en 200 libres con 1:46.10 y arrebató el récord nacional a César Castro por 26 centésimas. El de Hervás fue tercero con 1:47.12 y Pérez-Godoy, plata con 1:47.09 (los tres por debajo de la mínima, 1:47.42). Es decir, que el relevo largo también podría tener opciones de lograr un gran resultado.

Otra protagonista fue la madrileña María Daza (18 años), quien ganó el oro en 50 libres con 25.18 (a 25 centésimas de la marca requerida) y se aseguró su presencia en París en 100 libres con 54.20 y en 200 con 1:57.34 que logró en la Final B, donde Ainhoa Campabadal ganó la Final A y el oro con 1:57.86 para sellar también su billete al Europeo.

María Daza, una librista de presente y de futuro / RFEN

En categoría femenina también hicieron mínima María de Valdés en 800 (8:32.56) y en 1.500 (16:20.20). Otra que maravilló fue la andorrana Irene Ciércoles, quien a sus 16 años se aseguró su presencia en el Europeo y se situó segunda española de la historia en 100 espalda con 1:00.10, por detrás tan solo de los 58.83 de la ausente Carmen Weiler. La balear Estella Tonrath hizo la mínima sub'20 con 1:00.64 y la absoluta en 200 espalda con 2:09.19; Sara Costa hizo la mínima sub'20 en las series con 2:11.45.

María Ramos (20 años), estudiante de Finanzas en la Universidad de Ohio, 'clavó' la mínima absoluta en 50 braza con 31.02 y Jimena Ruiz hizo lo propio con la sub'20 (31.17). No habrá mariposistas españolas en París, pero sí una estilista con la mínima de Alba Vázquez en 200 con 2:11.39.

Hugo González irá a por todas a París en 200 espalda / RFEN

Carlos Garach rozó la mínima en 400 y en 800 libres. Sí estará en París Iván Martínez en 50 espalda con 24.76 (acompañado por Adrián Santos con 24.93) y en 100 espalda con 53.26. En 200 espalda emergió el actual campeón europeo en piscina corta Hugo González con 1:55.95. Esa mínima lo sitúa sexto del mundo este año y tercero de Europa tras el griego Apostolos Siskos (1:54.12) y el británico Oliver Morgan (1:55.86). Su récord nacional es 1:54.51 y está llamado a pelear por las medallas en París.

La braza en España es cosa de Nil Cadevall. El nadador del CN Sant Andreu hizo la mínima en 50 braza en las series con récord nacional (27.30) y acabó cuarto en la final. En 100 ganó, rebajando por una centésima su récord de España y refrendando la mínima sub'20 (1:00.30), por delante de Hugo González con 1:00.95 (se quedó a 79 centésimas de París) y repitió en 200 con 2:11.38. El catalán estará en las tres distancias y suya será la posta en el estilo más lento de los cuatro en el relevo.

Nil Cadevall batió dos récords nacionales en Palma / RFEN

Hubo dos mínimas en 200 mariposa: el laureado Arbidel González oro (1:56.05) y el emergente Isak Rodríguez (19 años) también con la absoluta (1:56.23). Y en 200 estilos, con Hugo González (1:58.95) y Nil Cadevall con la sub'20 (1:59.55). En total, 16 nadadores con mínima absoluta y cuatro con la sub'20, aunque dos necesitarían confirmación. Se espera una lista final que supere la veintena.