Luca Hoek roza las medallas en París

No pudo ser. Luca Hoek rozó las medallas en los 100 metros libres del Campeonato de Europa aunque tuvo que conformarse con una meritoria cuarta plaza, la mejor posición de un español en la prueba, superando la sexta plaza de Edu Lorente en 2004. Tras pelear con los grandes titanes de la prueba, al joven nadador catalán se le escapó el metal por apenas unas décimas. El oro fue para el gran favorito, David Popovici, con récord de los campeonatos. Egor Kornev selló la plata y Kristof Milak se colgó el bronce.

"Mi ídolo es Popovici. Me fijo mucho en él, porque ha sido siempre un chaval finito y sin mucho músculo, un poco como yo. Me encantan su humildad, su mentalidad y su forma de pensar. Es muy culto y habla muy bien", decía el catalán en una entrevista a SPRT antes de viajar a París. "Me encantaría nadar una final con él para luchar al máximo", aseguraba entonces. Apenas unos días después podía cumplir su sueño.

El catalán, que partía con la segunda mejor nota de las semifinales (47.26),solo por detrás de Popovici, tuvo el honor de nadar en la calle cinco, justo al lado del rumano. No se amilanó ante las grandes estrellas y peleó hasta la última brazada en la que fue superado por un más experimentado Milak (46.87). Hoek paró el crono en 47.39.

Kornev y Popovici, tras la final / MOHAMMED BADRA / EFE

Alba Vázquez se quedó también a la puerta de los metales en los 400 estilos. La onubense tocó segunda después de la ronda de mariposa, aunque perdió algunos metros en el turno de la espalda, para recuperar con la braza y afrontar los últimos 100 metros de crol en la cuarta plaza. Pese al buen tramo, finalizó quinta parando el reloj en 4:38.21. El oro fue para la irlandesa Ellen Walshe con 4:34.42.

Hugo, con opciones hasta el final

En la primera final de la tarde, Hugo González, nadando por las calle 1, al lado del irlandés John Shortt, buscó el primer metal para España en los 200 espalda. El ritmo fue endiablado desde los primeros compases, con Hubert Kos nadando por encima del récord mundial y el español imprimiendo un ritmo superior al que había mostrado en las series anteriores, muy cerca del bronce. Con unos metros finales más que igualadas, el español finalizó sexto, a solo dos décimas del récord de españa que él mismo posee con 1:54.75. El oro fue para Kos con 1:53.08, seguido por el griego Apostolos Siskos y el italiano Thomas Ceccon.

Carlos Garach en los 800 libres. El granadino se mantuvo enganchando en los primeros metros de una prueba rapidísima en la que se estaba nadando por debajo del récord, y mantuvo un ritmo constante pese a que sus rivales se iban escapando poco a poco. Finalmente, tras un gran último 100 en el que hizo un cambio de ritmo, finalizó séptimo con un gran 7:45.41 que fue también récord de España. El oro fue para Johannes Liebmann con récord de Europa y de los campeonatos (7:37.59).

La participación española en la jornada vespertina se completo con dos semifinales. En los 200 libres, Ainhoa Campabadal se quedó a las puertas de conseguir el pase a la final con una marca de 1:57.88. Algo más tarde fue turno para una de las nadadoras revelación, Irene Ciércoles, de 16 años, que antes de saltar al relevo, nadó en las semifinales del 50 mariposa en las que Sara Curtis batió el récord del mundo con su 26.53. La aragonesa con una marca de 28.00 quedó fuera, con la duodécima posición.

Sjostrom no hace concesiones

En otra de las finales estrella del día, los 50 mariposa femeninos, la veterana Sarah Sjostrom no hizo concesiones y clavando su propio crono (25.05) se colgó un nuevo oro, el sexto en la modalidad, que sumar a su ya de por sí amplio palmarés, pocos meses después de haber regresado a la competición tras su maternidad.

La británica Angharad Evans (1:04.87) se impuso en la final de los 100 braza femeninos, por delante de Mona Mc Sharry y de Benedetta Pilato.