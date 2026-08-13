Luca Hoek lidera un cuarteto español que vuelve a rozar las medallas

El 4x100 masculino puso la emoción a la participación española en una nueva jornada del Campeonato de Europa de París que se está celebrando en París. El cuarteto liderado por Luca Hoek, con César Castro, Miguel Pérez Godoy y Sergio de Celis completando la nómina, hizo soñar con las medallas y a punto estuvo de dar la sorpresa.

El relevo español, que partía con la cuarta mejor nota de los finalistas (3:13.48) vio cómo se complicaban ostensiblemente sus opciones con el cambio en el cuarto húngaro que incluyó a uno de sus grandes nadadores, Kristoff Milak, para cerrar la prueba. Luca Hoek lanzó el relevo español y tocó en primera posición tras los primeros 100. César Castro, en la segunda posta, se mantuvo en la pelea, aunque fue perdiendo ritmo.

El tercero en liza, Miguel Pérez Godoy, echó el resto y volvió a liderar la prueba, entregando la última posta con serias opciones. Sergio de Celis, último nadador español, poco pudo hacer con los titanes que salieron en su turno y acabó entregando en una meritoria cuarta plaza tras un ajustadísimo final. El crono de este cuarteto que tuvo la medalla en la palma de la mano, fue de 3:11.91, nuevo récord de España.

El oro, con plusmarca de los campeonatos, fue para Hungría, con Rusia en la segunda plaza y Croacia, tercero. Gran Bretaña, superada por los españoles, se tuvo que conformar con la quinta posición.

Martínez, a la final

La otra prueba con presencia española en la sesión vespertina estuvo en la semifinales de los 50 espalda masculinos. Iván Martínez conquistó su plaza para la final de forma directa al ser segundo en su semifinal. El nadador del CN Barcelona, situado en la calle 1, hizo buena la estela del francés Yohann Ndoye-Brouard para marcar un ritmo brillante y parar el crono en 24.40.

Un tiempo con el que arrebataba la plusmarca nacional que tenía Hugo González desde Budapest 2021 con 24.47. El de Palma, también inscrito en la prueba no pudo pasar el corte en las series matinales, al igual que el tercer español en la prueba, Adrián Santos.

La eliminación de las otras dos bazas nacionales dejó sólo a Martínez en la sesión vespertina. "Me he sentido bastante bien. Es un tiempo que por la mañana está a una décima de mi mejor marca. Voy a lucharla para ver en qué posición me deja eso", explicaba en zona mixta tras las series. Dicho y hecho. El riojano lo luchó y no falló. Nadará este viernes la final con la quinta mejor nota de la lista de ocho clasificados que cerró el italiano Thomas Ceccon (24.45). La mejor nota fue para el nadador neutral, Pavel Samusenko con una marca de 24.03.

La final será este viernes a partir de las 19.51 horas según el horario previsto por la organización de los campeonatos.

Siguen cayendo récords

Incontestable se mostró Kristof Milak en la primera final del día, los 100 mariposa masculino. El húngaro se colgó el oro con un 49.48 que fue récord de Europa y de los campeonatos, muy cerca de la plusmarca mundial. La plata fue para uno de los ídolos locales, Maxime Grousset (49.70), con el bronce para el suizo Noe Ponti (49.93).

No menos vibrante fue la final de los 50 espalda femeninos, con todos los focos puestos en la Sara Curtis. La italiana, que firmó récord del mundo en la semifinales, rebajó esa marca en una décima para colgarse el oro con un flamante 26.56. Al segundo escalón del podio subió la francesa Mary-Ambre Moluh (27.06), por delante de la británica Lauren Cox (27.15).

En los 200 libres femeninos, la victoria fue para la checa Barbora Seemanova, que superó en los metros finales a la neerlandesa Marrit Steenbergen, que con esa plata sumó su cuarto metal en estos campeonatos.

Además de esos platos fuertes en la jornada vespertina hubo cuantas rondas de semifinales. En los 200 libres masculinos, el mejor tiempo fue para David Popovici (1:44.56), seguido de Lukas Martens y James Guy. En los 100 mariposa femeninos, la mejor marca de las ocho clasificadas fue para la belga Roos Vanotterdijk que igualó el récord de los campeonatos de Sarah Sjostrom (55.89).

En los 200 braza femenino, Eugeniia Chikunova con 2:20.71 fue la más rápida de todas la participantes, por delante de la británica Angharad Evans (2:20.96), campeona en los 100 braza este miércoles.