Luca Hoek y Hugo González lideran una lista de 28 para los Europeos de París

Los Campeonatos de España Open Trials que se disputaron la pasada semana en Palma de Mallorca aclararon el ilusionante panorama de la natación española de cara a la gran cita del verano, los Europeos en piscina larga que tendrán lugar en las instalaciones del Centro Acuático de París, que hace dos años coronaron al francés Leon Marchand como uno de los héroes de los Juegos Olímpicos.

De hecho, la otra gran noticia del fin de semana fue la lesión en los aductores del 'Rey Leon' en las series de 200 braza de los Campeonatos de Francia, por lo que es duda para el resto de la competición y añade una complicación añadida de cara a su presencia en los Europeos. Y eso que había demostrado que va a tope con su victoria en 400 estilos con la quinta mejor marca mundial de la historia (4:04.56).

La Federación Española (RFEN) anunció este miércoles una lista de 28 nadadores (14 hombres y 14 mujeres) para la cita parisina que lideran el emergente librista Luca Hoek y el reputado espaldista Hugo González, sin olvidar a un Nil Cadevall cada vez más confirmado como 'rey de la braza'. Las grandes ausencias serán el bracista Carles Coll por un tema de visados y la espaldista Carmen Weiler, lesionada (actuales campeones en piscina corta en 200).

Leon Marchand ganó cuatro oros en los Juegos de París / EUROPA PRESS

Pese a esas dos importantísimas bajas, el director técnico de la Federación Española, Santi Veiga, sueña "con conseguir una buena presencia en las finales y pelear por alcanzar los puestos de honor. Estos 28 elegidos permiten conseguir un primer objetivo en este segundo año del ciclo olímpico, que los deportistas se suban al carro y aumentemos el volumen del equipo nacional de cara a los dos años que nos quedan, el del Mundial en 2027 y el de los Juegos en 2028".

El director técnico se congratuló por la cantidad de nadadores jóvenes que se añaden al equipo, lo que siempre aumenta el optimismo y la ilusión. "Quiero destacar la presencia de seis debutantes en el equipo absoluto: Ian Florencio, Josep Castro, Nayara Sobreviela, María Ramos, Sara Costa e Irene Ciércoles. Damos la enhorabuena a todos ellos", recalcó Veiga.

Luca Hoek representa la ilusión tras sus dos récords de España en 100 y en 200 libres, mientras que Hugo González logró en 200 espalda la tercera mejor marca europea de la temporada. En categoría femenina, la onubense Alba Vázquez fue plata en los 400 estilos en los Europeos de piscina corta disputados el pasado mes de diciembre en Lublin (Polonia) y la turolense Irene Ciércoles, de tan solo 16 años, es una de las grandes promesas españolas.

Nil Cadevall, un bracista de categoría / RFEN

En cuanto a la incógnita de los relevos que tocaba cerrar, Sergio de Celis y Josep Castro se unen a Hoek, a César Castro y a Miguel Pérez-Godoy en el 4x100 libre masculino, Ian Florencio se suma al 4x200 libre masculino y Nayara Sobreviela completará el relevo corto libre femenino junto a Alba Herrero, quien también estaría en el largo libre.

Convocatoria el equipo español para los Europeos de París.

-Categoría masculina: Nil Cadevall, Josep Castro, César Castro, Sergio de Celis, Isak Fernández, Ian Florencio, Carlos Garach, Arbidel González, Hugo González, Luca Hoek, Iván Martínez Sota, Diego Mira, Miguel Pérez-Godoy y Adrián Santos.

Categoría femenina: Laura Cabanes, Ainhoa Campabadal, Irene Ciércoles, Sara Costa, María Daza, María de Valdés, Alba Herrero, Ángela Martínez, Paula Otero, María Ramos, Jimena Ruiz, Naiara Sobreviela, Estella Tonrath y Alba Vázquez