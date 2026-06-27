Luca Hoek destroza el récord de España de 100 libres y... ¿a por medalla?

En la natación, los 100 libres son la prueba reina, a imagen y semejanza de lo que sucede en atletismo con los 100 lisos. Desde Johnny Weissmüller, figuras como Aleksander Popov, César Cielo o ahora el recordman mundial Zhanle Pan y el europeo David Popovici copan las portadas y los focos en los grandes campeonatos.

España es un país de bracistas y espaldistas, con Sergi López, Jessica Vall, la hispanorrusa Nina Zhivanevskaya, Martin López Zubero o ahora Carles Coll, Hugo González y Carmen Weiler. Las excepciones fueron la estilista Mireia Belmonte o los mariposistas Rafa Muñoz y María Peláez, pero el estilo libre se ha resistido siempre. El mejor había sido Eduard Lorente en 50.

Después de muchos programas, de muchos intentos y de algunos proyectos de figura que no terminaron de cuajar, la natación española ha encontrado por fin un referente en el estilo más rápido. Se llama Luca Hoek, nació en la localidad barcelonesa de Sant Pere de Ribes y cumplió 18 años el pasado 11 de marzo.

Luca Hoek y César Castro se abrazan tras hacer historia / RFEN

Hijo de padre neerlandés y madre francesa, el catalán pasó a la historia el año pasado al colgarse el oro en 100 libres en el Europeo junior en Samorin (Eslovaquia) con un nuevo récord español absoluto con 48.25 (Sergio de Celis tenía 48.34).

En julio de 2025 nadó en 48.04 en los Mundiales de Singapur y esta semana ha roto todos los moldes al convertirse en el primer 'sub 48' de la historia en los Nacionales (Open Trials) en Palma. El ribatano hizo 47.72 en una final histórica, ya que el extremeño César Castro supo ir a su rebufo para detener el crono en 47.98. Y ojo al 4x100 libres, porque Miguel Pérez-Godoy hizo 48.38.

Los 47.72 permiten soñar definitivamente en grande a Hoek y a la natación española, empezando por el Campeonato de Europa que se disputará del 10 al 16 de agosto en el Centro Acuático Olímpico de Saint-Denis. ¿A qué aspirará allí?

El rival a batir en el Viejo Continente sigue siendo el rumano David Popovici (47.52 este año), una centésima menos que el británico Matthew Richards. Además, Egor Kornev ha batido varias veces el récord de Rusia hasta dejarlo en 47.66 y el británico Jacob Mills acredita 47.72.

El siguiente ya es Luca Hoek. El nadador del CN Terrassa logró la novena marca mundial del año y optará a convertirse en el primer finalista español en piscina larga en una cita universal en 100 libres. Aún no ha tocado su techo y toca pensar ya en acercarse a los 47.50, algo que tan solo han conseguido 26 nadadores (el récord lo tiene el chino Zhanle Pan con unos asombrosos 46.40).