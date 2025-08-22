Luc Ackermann desafía la física: espectacular backflip entre dos camiones en movimiento

El piloto alemán de freestyle motocross Luc Ackermann ha vuelto a dejar huella en el deporte extremo con una maniobra que parecía imposible: un Tsunami Backflip entre dos camiones en movimiento en plena autopista de Renania del Norte-Westfalia.

La hazaña combinó velocidad, precisión y riesgo al máximo nivel. Ackermann despegó desde un camión en marcha para aterrizar en otro situado por delante, superando una barrera de 9 metros de altura y recorriendo 40 metros de distancia en el aire. Todo ello ejecutado con una sincronización milimétrica, ya que apenas medio segundo separaba el salto del impacto con la barrera.

Luc Ackermann conquista los cielos / Red Bull

Un salto medido al milímetro

La maniobra se realizó a una velocidad combinada de 74 km/h. Para llevarla a cabo, el piloto contó con la ayuda de su hermano Hannes, también especialista de FMX, que le dio la señal clave para el despegue. Además, el científico deportivo Thomas Stoeggl colaboró en los cálculos físicos, evaluando factores como el viento o la separación exacta entre los vehículos para garantizar la seguridad del salto.

Tras un aterrizaje perfecto, Ackermann celebró la gesta, que une ciencia, deporte de élite y adrenalina en una misma acción. Con este backflip histórico, el alemán reafirma su estatus como uno de los grandes referentes del freestyle motocross mundial y demuestra que los límites, a veces, solo existen para ser superados.