La lluvia da una tregua en la Cursa de la Mercè 2025 más multitudinaria con más de 14.000 corredores

La lluvia, que amenazaba con complicar la Cursa de la Mercè 2025, ha acabado dando una tregua a los más de 14.000 corredores que han salido a las calles de Barcelona para disfrutar de la prueba de la fiesta mayor, una de las más multitudinarias de la ciudad y que da comienzo a la nueva temporada de carreras populares. En la Cursa, que estrenaba nuevo circuito con salida desde la calle Aragó con Pau Claris y llegada en la plaza de Catalunya, ha emergido el sorprendente Jimmy Whelan, un exciclista profesional australiano que no figuraba entre los favoritos y que se ha llevado la victoria y el récord de la prueba (29:04). En categoría femenina, la atleta marroquí Douae Ouboukir el Oihabi ha cumplido los pronósticos y ha conseguido el triunfo, también con récord (33:39).

Más de 14.000 corredores (se llegaron a agotar los 14.500 dorsales en todas sus modalidades) han tomado la salida desde la avenida de la Calle Aragó para recorrer los 10 kilómetros de la 47ª edición de la Cursa de la Mercè, que este año da el pistoletazo de salida a la fiesta mayor de Barcelona. Un recorrido más rápido, circular y céntrico, en bajada desde el paseo de Sant Joan hasta la Estació de França hasta afrontar el Paral·lel tras dejar atrás la estatua de Colón y el Moll de la Fusta.

Además de la prueba de los 10.000 metros, también se han disputado la carrera inclusiva de 2 kilómetros (para atletas con discapacidad intelectual o con movilidad reducida) y la carrera familiar en la que los participantes eran familias que por condiciones físicas, edad o cualquier otra razón no quisieran correr la carrera principal.

Récord masculino y femenino

Nada más empezar la prueba, un corredor desconocido y que no contaba entre los favoritos para llevarse el triunfo ha imprimido un ritmo altísimo para marcharse en solitario. Se trataba de Jimmy Whelan, un exciclista australiano que dejó el ciclismo profesional en 2024 y que desde entonces se dedica a correr y a realizar triatlones. Con unos primeros cinco kilómetros rapidísimos (14:06 minutos) se ha alejado del catalán Artur Bossy y el veterano Reyes Estévez, entre otros perseguidores.

Con un segundo 5.000m a unos tres minutos el kilómetro (14:59), Whelan, que ha comentado que suele pasar tiempo en Barcelona porque su pareja es catalana, ha conseguido la victoria y el récord de la Cursa de la Mercè en su primera participación pese a acusar, ha dicho, la humedad que ha dejado la lluvia. Artur Bossy (30:38) y Marc Fernández (30:40) han completado el podio. Douae Ouboukir se ha llevado el triunfo femenino mejorando la marca de 2024 en 55 segundos. Completando el podio Cristina Silva (34:34) y Argentina Oria (34:34).