Ni Marcos Llorente aguanta los horarios de la FIFA: "Me dolían las uñas de los pies por el calor, no podía ni frenar"

La capacidad de decisión de los jugadores en el Mundial de Clubes es muy limitada. El único margen de maniobra que tienen es poder escaquearse de las zonas mixtas, que, en el arranque del torneo, se han convertido en una guerra de micrófonos y preguntas que prácticamente no se entienden. Para todo lo demás, son rehenes de lo que decidan sus clubes en un torneo con unas suculentas recompensas para los clubes, equivalentes a las ansias de descanso que tienen los jugadores. Aunque hay que hacer una acotación: los europeos.

Florida y Miami, con el termómetro y la humedad disparadas

Los partidos de la franja 'prime time' de Europa, las 21:00 horas, coinciden con uno de los peores momentos en el verano estadounidense. Por lo menos en las ciudades elegidas para el desarrollo de la primera parte del torneo, como Los Ángeles o Miami. "Estamos jodidos porque empezar así el torneo no es bueno. No queda otra. Tenemos dos partidos para remontar la situación. Pero es cierto que nadie está acostumbrado a jugar a estas horas en Europa. Yo tenía tanto calor en los dedos que me dolían las uñas de los pies. Aunque nos afecta a todos", explicaba Marcos Llorente.

El jugador del Atlético elevó una queja que será constante en todos los futbolistas que asuman un horario que se juega en condiciones que exigen el máximo de los profesionales. A la hora del PSG - Atlético, que terminó con una arrolladora victoria de los de Luis Enrique por 4-0 (por eso Llorente apostilló que es igual para todos), se registraron temperaturas de más de 30 grados, con índices de humedad relativa que superaron el 50%. Peor fue la situación en Miami, donde debuta el Real Madrid este miércoles ante Al Hilal.

En la ciudad de Florida el termómetro también se disparó por encima de los 32 grados, pero con una sensación térmica mucho más pegajosa, superando el 65% de humedad relativa. De hecho, los dispositivos móviles registraban alertas climáticas con picos ultravioleta calificados como "extremos" según las aplicaciones de salud. Curiosamente, el mensaje de denuncia llega por parte de Llorente, protagonista de algunos posteos polémicos como: “Si crees que el cáncer de piel aparece por culpa del sol, eres el rey de los ignorantes".

La bajada de tensión de Araujo en la pasada Copa América

Ante la repercusión de la publicación del jugador del Atlético, que supera los dos millones de seguidores en Instagram, llegó a intervenir el Ministerio de Sanidad, alertando de los peligros al sol sin protección. "La radiación solar es un causante directo del melanoma. Apelamos al cuidado: la mejor protección posible y la exposición al sol recomendada", expuso Sanidad en sus canales oficiales.

Doctores expertos en dermatología se manifestaron en la misma línea. Es el caso del Dr. Fonda, quien recordó que en "las horas centrales de la mañana -específicamente desde las 11 hasta las 14 horas, cerca de los horarios de los partidos- son las que mayor radiación ultravioleta concentran y, en consecuencia, donde el índice UV es mayor". En este sentido, la FIFA es reincidente, porque ya se produjeron casos similares durante la pasada Copa América, que debería haber servido de ensayo para el Mundial de Clubes, que, a su vez, es la prueba de fuego para el Mundial 2026.

El defensa uruguayo Ronald Araujo explicó que fue sustituido en el descanso de la Copa América del año pasado en el Uruguay - Panamá, debido al calor y la deshidratación. “La verdad es que todavía estoy un poco mareado. Me bajó la presión. Al terminar la primera parte estaba un poco mareado y al llegar al vestuario me bajó la presión. El médico dijo que estaba un poco deshidratado y no pude continuar en la segunda mitad", explicó el defensa del Barça sobre una situación que experimentarán los jugadores de un Mundial de Clubes que pondrá al límite las fuerzas de los jugadores, europeos o no, por el elevado número de partidos y desplazamientos en un país donde cada trayecto es, precisamente, 'mundial'.