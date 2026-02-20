Llopis y Marta García brillan en el show de Hodgkinson y... ¡frenazo con Jordan Díaz!

Para los muy 'cafeteros' del atletismo, Lievin es una de las pistas más míticas bajo techo y este jueves ha vuelto a demostrarlo en una extraordinaria edición del Meeting Hauts-de-France Pas-de-Calais Trophée en el que los españoles Quique Llopis y Marta García han compartido protagonismo con una de las grandes estrellas mundiales de este deporte, Keely Hodgkinson.

La británica, actual campeona olímpica y europea de 800, maravilló en las cuatro vueltas con un nuevo récord universal. La medallista de bronce en el pasado Mundial encaraba la cita gala con el objetivo de borrar la plusmarca que tenía la eslovena rubia platino Jolanda Ceplak con 1:55.82 desde 2002.

Era un registro más accesible que los míticos 1:53.28 de la checoslovaca Jarmila Kratochvilova al aire libre, pero lo cierto es que tan solo la austríaca Stephanie Graff había bajado de los 116 segundos (1:55.85) y la propia británica había corrido ya en 1:56.33 el pasado 14 de febrero en Birmingham.

La primera vuelta fue vertiginosa con un gran trabajo de la liebre polaca Anna Gryc (26.80), la segunda se ralentizó (56.01) y la atleta nacida hace 23 años en el Gran Manchester encaró la última con 1:10.55; es decir, con serias opciones. Los 29:12 del parcial eran sinónimo de récord mundial para Keely Hodgkinson (1:54.87).

"Gracias a toda la gente que me ha apoyado en las gradas. No he corrido sola. He hecho un gran trabajo las últimas tres semanas y estoy fuerte", dijo la estrella de la reunión en un sorprendente buen estado físico. Ni pájaras ni desvanecimientos, aunque quizá el hombre del mazo sí la visitó en los minutos siguientes.

Un récord de España... y medio

Quique Llopis ha empezado el año como un tiro, decidido a que las cuartas plazas en los Juegos y en los Mundiales al aire libre y bajo techo se conviertan en podios. El valenciano batió este mes con 7.45 el récord nacional que compartía con Orlando Ortega (7.48) y en Lievin corrió las 'semis' en 7.50 para ganar su serie.

En la final tampoco salió de maravilla, pero fue progresando con su depurado estilo hasta cruzar la meta 'pegado' al galo Kwaou-Mathey. Se recurrió a la 'foto-finish' y el resultado dio a ambos ganadores con el mismo tiempo, 7.446; es decir, que estuvo por debajo de su récord, pero oficialmente lo igualó con 7.45.

Marta García sigue devorando récords nacionales y esta vez volvió a batir el el que ella poseía en 3.000 metros con 8:38.34. La leonesa criada en Palencia aguantó cinco vueltas a rebufo de las estelares Hailu (8:24.59), Baweke (8:26.29) y Battocletti con récord italiano (8:26.44) para acabar en unos estelares 8:34.28 (15ª europea de la historia), por delante de un referente como la etíope Meshesha.

También brilló la solanera Paula Sevilla, quien dio un paso de gigante hacia el Mundial de Torun con un triunfo en la Final B de 400 con 52.14. Y Lorea Ibarzabal, segunda en la Final B de 800 con 2:00.79. Por contra, no tuvo el día el cántabro de adopción Mohamed Attaoui en la Final B de 1.500 (octavo con 3:41.31).

Problemas para Jordan Díaz

La mala noticia del jueves la protagonizó Jordan Díaz en su regreso fallido a la competición desde que se vio obligado a retirarse tras un primer salto nulo en la final de los Mundiales de Tokio. El habanero estaba inscrito, pero sufrió un problema físico y se vio obligado a ni siquiera comparecer al primer intento.

Jordan Díaz sigue gafado con las lesiones / EFE

De manera extraoficial ha trascendido que el discípulo de Jordan Díaz realizó el calentamiento en la pista de Lievin, pero en un determinado momento sufrió un pinchazo en el isquio y optó por no tomar riesgos. Todo ello en la semana previa del Campeonato de España y a tres de los Mundiales de Torun.

Además, el griego Emmanouil Karalis saltó 6,000 metros en pértiga (líder del año a la espera de 'Mondo' Duplantis), el italiano Leo Fabbri envió el peso a 21,82, la bahameña poseedora del record universal Devynne Charlton reinó en 600 vallas (7.79), la australiana Jessica Hull rozó el récord mundial de 2.000 (5:26.68) y el luso Isaac Nader batió el récord nacional de su país en 1.500 (3:32.44).